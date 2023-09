Occasione di riscatto per Varesina e Castellanzese

Non è stato un mercoledì positivo per Varesina e Castellanzese, entrambe sconfitte nel primo turno infrasettimanale di questa stagione di Serie D. Per la quarta giornata (domenica 24 settembre ore 15.00) del Girone B, fenici e neroverdi torneranno a giocare sui rispettivi campi casalinghi per affrontare rispettivamente Real Calepina e Villa Valle.

VARESINA – REAL CALEPINA

Dopo due gare in trasferta – vittoria a Castellanza e sconfitta a Villa d’Almè – la Varesina torna a Venegono Superiore per affrontare la Real Calepina. I ragazzi di mister Marco Spilli dovranno rispondere nella maniera migliore al primo scivolone della stagione, ritrovare le buone cose mostrate nelle prime due giornate e correggere invece gli errori che hanno portato a perdere punti e partite. La gara contro la Real Calepina – 2 pareggi e una sconfitta – può quindi essere l’occasione per i rossoblù di rilanciarsi e ottenere tre punti per il morale.

CASTELLANZESE – VILLA VALLE

Dopo le prime tre gare di campionato la Castellanzese si ritrova in fondo alla graduatoria con un solo punto conquistato. I ragazzi di mister Manuel Scalise arrivano da due ko di fila e per risalire posizioni serve cambiare rotta e fare qualcosa in più per ottenere la prima vittoria stagionale. Al “Provasi” arriverà un Villa Valle che invece è su di giri dopo la bella vittoria di mercoledì contro la Varesina, conquistata grazie alla tripletta di Carlo Ferrario, ex attaccante del Varese. E parlando di ex biancorossi, sarà fondamentale per i neroverdi il rientro dopo la squalifica di Marco Pastore.