Oltre 200 ciclisti a Lonate Ceppino per la quarta RandoAil

Domenica 24 a Lonate Ceppino si è svolta la quarta edizione della RandoAil, l’evento ciclistico benefico. Dalle 7:30, più di 200 ciclisti proveniente anche da fuori provincia, sono partiti con i ragazzi dell’asd Compact Team, società organizzatrice, unendo i pedali per sostenere AIL Varese ODV nella lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Dalle ore 12:00 i primi arrivi e a seguire un ricco Pasta Party con premiazioni ai 3 gruppi più numerosi. Il Sindaco di Lonate Ceppino Clara Dalla Pozza e il Presidente di AIL Varese ODV Cristiano Topi, hanno premiato l’Asd Nazionale di Somma Lombardo come primo gruppo, Asd Arcisate come secondo gruppo, e asd Nervianese come terzo.

La manifestazione si è conclusa intorno alle 17:30 con l’arrivo dell’ultimo atleta che ha concluso il percorso lungo dei 200Km sorridente e soddisfatto, per la bella giornata di sporte solidarietà.