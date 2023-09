Openjobmetis, niente Friburgo: mercoledì il test è con il Massagno

Non saranno i campioni svizzeri dell’Olympic Friburgo gli avversari della Openjobmetis nella partita amichevole prevista per mercoledì 13 al “Lino Oldrini” di Masnago. A causa di un problema logistico (legato soprattutto alla chiusura del traforo del Gottardo) la formazione rossocrociata sarà sostituita dai ticinesi del SAM Massagno già affrontati e battuti dai biancorossi a Sondrio.

La partita è in programma alle 20,30 e sarà l’unica occasione per i tifosi varesini di vedere all’opera la squadra di Tom Bialaszewski sul campo di casa, ma la società del presidente Bulgheroni utilizzerà la serata anche per una serie di presentazioni collaterali.

Alle ore 20 infatti sfileranno sul parquet sia la squadra di basket in carrozzina (allestita insieme all’Handicap Sport Varese), sia quella femminile (in collaborazione con la Pallacanestro Gavirate), le due realtà che affiancheranno la prima squadra maschile in questa stagione. Le denominazioni saranno Pallacanestro Varese Wheelchair e Pallacanestro Varese Women.

Nell’intervallo inoltre, con l’ausilio del maxischermo sospeso sul campo, saranno presentati al pubblico i lavori al palasport di Masnago, che hanno preso il via nei giorni scorsi e si protrarranno per un anno. La presentazione della riqualificazione era in programma il 19 aprile scorso ma venne rinviata a data da destinarsi perché pochi giorni prima la Pallacanestro fu travolta dalla pesante penalizzazione relativa al caso Tepic.

I biglietti per l’amichevole sono disponibili dalle 13,30 di oggi – lunedì 11 – sulla piattaforma online della società (CLICCANDO QUI) oppure si potranno regolarmente acquistare ai botteghini del palazzetto mercoledì sera. Il prezzo è unico per la galleria e per i settori Gold Est e Silver Est e Silver A: 10 euro, con ridotto a 5 euro per gli under 30. Il Parterre Ovest, Nord e Sud costerà 40 euro (ridotto 14), il Parterre Est costerà 30 euro (ridotto 10).

La gara sarà gratis per i soci de “Il basket siamo noi” che ha predisposto un proprio sistema di prenotazione dei tagliandi. Per questa occasione, a causa dei lavori all’esterno di Masnago, non saranno utilizzabili i settori di Curva Nord, Tribuna Gold Ovest, Tribuna Silver Ovest e Tribuna Silver B.