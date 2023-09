Si scontra in moto con un cinghiale, 17enne soccorso in Valganna

Soccorritori in azione nella serata di domenica 3 settembre sulla strada della Valganna per un ragazzo di 17 anni caduto in moto dopo aver investito un cinghiale.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21 all’altezza dell’agriturismo San Gemolo. Sul posto i soccorritori di Sos Tre Valli e i Carabinieri della Compagnia di Luino.

Il ragazzo è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese per cure e accertamenti.