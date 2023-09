Sulle salite del Friuli torna a brillare Edward Ravasi

Il recente Giro della Regione Friuli di ciclismo ha portato con sé una buona notizia per il pedale varesotto, un risultato incoraggiante per Edward Ravasi che sulle salite è tornato a farsi notare.

Questa stagione, per Ravasi, è particolare: dopo la fine del contratto con la Eolo-Kometa il 29enne di Besnate era rimasto senza squadra per qualche tempo, ventilando anche propositi di ritiro. Poi la svolta, con l’ingaggio da parte del team austriaco della Hrinkrow-Advarics, formazione di terza fascia (licenza Continental) che ha dato fiducia al corridore varesotto. foto: FB/team Hrinkow

Purtroppo una violenta caduta nella prima tappa della Belgrado-Banjaluka ad aprile ha interrotto la sua stagione agonistica, ma “Eddy” non si è arreso e nel corso dell’estate ha raccolto frutti importanti.

Per lo scalatore di Besnate è arrivata (a fine luglio) una vittoria per distacco nel campionato austriaco in salita e poi, sabato scorso, il secondo posto nella penultima tappa (Cordenons-Sauris di Sopra) del già citato Giro del Friuli Venezia Giulia: anche in questo caso si tratta di una corsa del calendario minore ma ha dimostrato come Ravasi possa ancora dire la sua su pendenze difficili. La frazione era stata vinta da un altro corridore lombardo con una storia particolare, Luca Vergallito, ingaggiato dalla squadra di sviluppo della Alpecin-Deceuninck grazie ai risultati ottenuti nelle pedalate virtuali organizzate dall’applicazione Swift.

In Friuli Ravasi ha sfiorato la top ten della generale (11°) anche perché la corsa vinta dal brianzolo Galimberti è stata caratterizzata da una fuga nella seconda frazione che ha stravolto la classifica. Se la gamba crescerà ancora nel finale di stagione, Eddy potrà togliersi qualche altra soddisfazione.