Terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna: “Non ci sono criticità”

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito un’area tra Toscana ed Emilia Romagna alle 5.10 del mattino di lunedì 18 settembre. L’evento sismico ha avuto un’epicentro localizzato nell’area del Mugello nei comuni di Marradi (FI), Palazzuolo sul Senio (FI) e Tredozio (FC), con una profondità di 8 chilometri. L’evento è stato preceduto da uno sciame sismico che ha avuto inizio alle 4.38, segnalando una serie di piccole scosse telluriche.

Nonostante la notevole magnitudo del terremoto, al momento non sono state riportate segnalazioni di persone coinvolte o ferite. Tuttavia, la scossa ha generato un certo grado di preoccupazione nella regione, soprattutto considerando che l’area del Mugello aveva già subito un’alluvione nei giorni 15, 16 e 17 maggio scorsi.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione attuale, affermando: “Potremo avere più chiara la situazione dei danni nell’arco delle prossime ore. Si tratta di un territorio indubbiamente che non ha una concentrazione umana così rilevante, tuttavia è indubbio che 4.8 è una rilevazione molto consistente di conseguenza, ci siamo attivati con tutti i mezzi possibili”.

Fabrizio Curcio, capodipartimento Protezione Civile, ha spiegato su Rtl 102.5, che «al momento non risultano situazioni particolarmente importanti o critiche. Continuiamo a monitorare la situazione, poiché si registrano ancora scosse di assestamento, la più significativa delle quali è stata di magnitudo 3.0 alle 7:00 di stamattina. Al momento, non siamo in grado di determinare come si evolverà la situazione, poiché non disponiamo di elementi sufficienti. L’evento principale si è verificato durante la notte, e ci aspettiamo che i cittadini possano richiedere ulteriori verifiche e rilevamenti danni durante la mattinata. La chiusura delle scuole è stata una decisione opportuna per garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi; la verifica sulle strutture scolastiche è una prassi che raccomandiamo ai sindaci».

Le autorità locali e i vigili del fuoco di Firenze e Forlì hanno ricevuto decine di richieste di informazioni e sopralluoghi per verifiche strutturali. Le squadre di soccorso sono attualmente al lavoro per effettuare sopralluoghi tecnici in diverse zone, tra cui Tredozio, Modigliana (dove è stata evacuata per precauzione una RSA) e Rocca San Casciano (dove sono state segnalate crepe e caduta di intonaci in abitazioni).

L’elicottero Drago 53 del reparto volo di Arezzo è stato dispiegato per una ricognizione aerea sui comuni di Modigliana, Tredozio, Portico, Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro al fine di valutare eventuali danni dalle altezze.

Il Presidente Giani ha anche sottolineato la necessità di prestare attenzione alle esigenze delle zone colpite, specialmente considerando il ritorno delle scuole e i problemi sulla rete ferroviaria. Mentre l’Alta velocità tra Firenze e Bologna è tornata regolare, la circolazione rimane sospesa in via precauzionale sulla linea Firenze-Faenza tra Borgo San Lorenzo e Marradi. La circolazione è stata ripristinata sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo.

Le autorità locali e regionali continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore al fine di valutare eventuali danni strutturali e garantire la sicurezza della popolazione.