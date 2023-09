Traversata della Val Grande: due giorni nella profondità selvaggia delle Alpi

L’esplorazione della magnifica Val Grande, da Malesco fino a Colloro (Premosello Chiovenda), rappresenta una audace avventura che affascina profondamente gli appassionati della natura. Questo itinerario epico, rinomato nel mondo dell’escursionismo, costituisce la gemma preziosa all’interno del suggestivo Parco Nazionale della Val Grande.

Sebbene non ci siano passaggi pericolosi, la traversata richiede una conoscenza esperta dei sentieri, in quanto la pendenza e la lunghezza del percorso pongono una sfida entusiasmante.

Raggiungere l’apice di questa avventura in una sola giornata è una sfida che gli escursionisti più intraprendenti e preparati sono in grado di affrontare. Tuttavia, la saggezza suggerisce di abbracciare il ritmo della natura e spezzare il viaggio in due giorni.

Un’oasi di riposo sorge a metà strada: il bivacco “In la Piana”, un rifugio accogliente che invita a immergersi nel fascino dei dintorni e che sfrutteremo per bivaccare in totale armonia e avventura.

Questa pausa tattica non solo allevia le fatiche, ma amplifica l’esperienza, consentendo di assaporare appieno l’incredibile diversità di questo parco mozzafiato.

Affrontare la traversata Malesco-Colloro in due giorni offre l’opportunità di fondersi con l’ambiente naturale, di catturare i sussurri del vento tra gli alberi secolari e di perdervi nella profondità selvaggia delle Alpi. Così, immergendovi in questo regno incontaminato, vivrete due giorni indimenticabili, legati all’essenza stessa della natura.

Dove e quando?

7-8 ottobre 2023, Malesco

Prezzo

100 €/persona

(prezzo promo per iscrizioni pervenute entro il 29/09/23)

La quota comprende

– assicurazione individuale infortuni

– accompagnamento da parte di guida certificata

– organizzazione e assistenza da parte della guida per la preparazione e per tutta la durata del trekking La quota NON comprende

– spese personali

– pasti

– trasporto per se stessi e per la guida (da suddividere tra i partecipanti)

Informazioni Tecniche

DURATA: 2 giorni

DISLIVELLO: 2000 m disl+ totali

QUOTA MASSIMA: circa 1900/2000 mslm

Programma indicativo

Ritrovo a Malesco dopo aver lasciato una auto al punto di arrivo (Premosello Chiovenda) e inizio del trekking. Pranzo al sacco e cena autogestita presso il bivacco In la Piana con pernotto.

Attrezzatura

Scarponcini

Zaino da almeno 30 lt

Sacco a pelo

Materassino

Cuscino gonfiabile

Abiti comodi e di ricambio

Pile

Giacca antivento (guscio)

Abiti impermeabili (sovra-pantaloni, keeway, copri-zaino)

Pasto e snack al sacco

Almeno 2 litri di acqua

Cibo (2 pranzi, 1 cena, 1 colazione

Crema solare

Cappellino

Occhiali

Normale occorrete da escursionismo

Modalità di iscrizione

E’ possibile pre-iscriversi indicando i propri dati e il nr. di posti richiesti.

La prenotazione sarà effettivamente confermata una volta completata la procedura di pagamento attraverso le modalità indicate via e-mail.

Iscriviti in caso di disdetta non è previsto alcun rimborso e la quota sarà utilizzabile per una successiva attività

CONTATTI

Davide Canil

M: 3476010612

@: canildavide@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram | YouTube