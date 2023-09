Un altro colpo in casa Varese: torna Nicolò Palazzolo

Dopo la firma dell’attaccante albanese Sindrit Guri e quella dell’ala Federico Furlan, il Varese accoglie un altro giocatore dalla lista svincolati: Nicolò Palazzolo.

Per il centrocampista classe 1994 si tratta di un ritorno in biancorosso dopo la stagione – sempre in Serie D – 2017-2018, quando fu uno dei migliori in un’annata complicata. La stagione ai piedi del Sacro Monte – 31 presenze e 12 reti – fu per lui però il trampolino di lancio verso il professionismo, giocando negli anni successivi a Gozzano, Giana Erminio e, per ultima, Piacenza. Dopo la retrocessione degli emiliani, il calciatore era rimasto svincolato e ora è pronto a firmare l’accordo con il Varese.

Palazzolo si è già unito agli allenamenti al centro sportivo delle Bustecche, scendendo in campo agli ordini di mister Corrado Cotta e potrebbe essere già a disposizione per la prossima trasferta di Asti.

Riguardo a Guri, invece, è in attesa del transfer dalla Turchia che potrebbe anche arrivare in tempo per domenica, mentre il problemino muscolare non preoccupa i tecnici biancorossi. Tutto bene anche per Mattia Perissinotto, che si è sottoposto a una lastra – che ha dato esito negativo – per un colpo subito al costato.