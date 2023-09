Un pranzo in compagnia e un mistero da risolvere, appuntamento alla Casetta Pop di Angera

Il 16 settembre ad Angera arriva il pranzo con delitto, a cura del progetto Pop Up e con la compagnia Karakorum teatro. Aperte le iscrizioni

Un pranzo in compagnia e un mistero da risolvere. Il 16 settembre ad Angera arriva il pranzo con delitto, a cura del progetto Pop Up (le iscrizioni sono aperte fino a giovedì).

Novembre 1941, Norvegia. L’esercito inglese è accampato nei pressi della linea del fronte. A poche miglia di distanza c’è una fabbrica controllata dai nazisti, dove si produce acqua pesante, componente essenziale per la bomba atomica. L’obiettivo dei soldati inglesi è di assumere il controllo della fabbrica, ma i nazisti sono ossi duri, e nessuna missione ha mai avuto successo. Nella notte, però, un prezioso prigioniero è stato portato nell’accampamento: è l’ufficiale delle SS Friedrich Mangemal, che ha deciso di rivelare tutto ciò che sa. Questo potrebbe significare una grande vittoria e, forse, anche la fine della guerra. Ma la mattina, il prezioso ostaggio viene trovato morto…Cosa può essere accaduto? Se vuoi risolvere il mistero e portare a termine la missione con successo, l’appuntamento è alla CASETTA POP, presso il Campetto di via Adige ad Angera, alle ore 12.00.

L’iniziativa è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria. Puoi prenotare entro il 14 settembre scrivendo a Chiara 347 3110950 oppure a marketing@laquilonescs.it. Adatto dai 10 anni in su (bambini accompagnati da adulti).

La storia e la narrazione sono a cura di Karakorum Teatro / Spazio Yak di Varese mentre il pranzo è a cura della Gastronomia del Torchio di Angera. L’iniziativa è inserita all’interno del progetto Pop Up, promosso dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone e dal Comune di Angera, con il sostegno di Fondazione Cariplo. Dal 2014 Pop Up propone attività culturali, sociali e artistiche con epicentro il campetto di via Adige, ad Angera, con l’obiettivo di animare e valorizzare spazi urbani periferici, attraverso il coinvolgimento attivo della comunità locale.