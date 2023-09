Un successo il congresso organizzato da Massimo Venturini dell’Università dell’Insubria

I massimi esperti italiani di radiologia interventistica e chirurgia vascolare si sono dati appuntamento a Varese il 22 e 23 settembre per «In-congress: new frontiers in interventional radiology and endovascular therapy», dove “in” significava in-terventional, in-subria e in-novation. Il congresso, accolto alle Ville Ponti, è stato organizzato dal professore dell’Università dell’Insubria Massimo Venturini, in collaborazione con Matteo Tozzi, altro professore Insubria, e con il dottor Maurizio Cariati, direttore della Radiologia dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano. Venturini e Tozzi sono rispettivamente direttori della Radiologia e della Chirurgia Vascolare dell’Asst dei Sette Laghi di Varese.

L’evento, che è stato patrocinato dalla Società italiana di radiologia medica (Sirm), dalla Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare (Sicve) e dall’Associazione italiana di neuroradiologia (Ainr), è stato un successo: 120 componenti tra speakers e discussants, leaders europei protagonisti delle letture, ampia partecipazione di giovani provenienti da tutte le scuole di specializzazione italiane di radiologia e chirurgia vascolare, riscontri molto positivi.

A distinguere «In-congress» dal classico modello congressuale è stata un’organizzazione pensata fin dall’apertura per emozionare e coinvolgere la platea, con particolare enfasi sul tema dell’innovazione, con intervalli tra le varie sessioni impostati con la logica dell’in-entertainment, in cui procedure interventistiche ed endovascolari preregistrate dagli speakers stessi sono state accompagnate da brani musicali accattivanti e coinvolgenti, esaltati dalla perfetta acustica dell’Aula della Villa Napoleonica di Ville Ponti.

Altra peculiarità di «In-congress» è stata l’in-innovation challenge competizione finale mirata ad individuare i migliori giovani speakers selezionati negli ambiti dell’interventional e dell’endovascular, e i migliori autori italiani in lavori di ricerca scientifica anch’essi scelti sulla base dell’innovazione. I 4 “best innovators” sono stati alla fine premiati con una targa commemorativa. «In-congress» tornerà ora nel 2025.