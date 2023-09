Varese capitale italiana della Radiologia Interventistica e della Chirurgia Vascolare

Chiamarlo congresso sarebbe riduttivo. Perchè l’evento organizzato per le giornate di venerdì 22 e sabato 23 settembre al centro congressi di Ville Ponti a Varese, dal titolo «in-congress: new frontiers in interventional radiology and endovascular therapy» è molto di più: vuole essere un’esperienza che si prefigge di promuovere non solo la condivisione di competenze e pratica tra i massimi esperti in Italia di queste discipline, ma anche uno spirito votato all’innovazione e al desiderio di raggiungere e superare nuove frontiere.

Organizzatore dell’iniziativa, oltre che responsabile scientifico, è il professor Massimo Venturini, Direttore della Radiologia di Varese di ASST Sette Laghi e professore dell’Università dell’Insubria, Dipartimento di Medicina e Innovazione tecnologica.

Alla presidenza del congresso, insieme a lui, il Prof. Matteo Tozzi, Direttore della Chirurgia Vascolare e professore all’Insubria e il Dott. Maurizio Cariati, Direttore della Radiologia dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. L’evento è patrocinato dall’Associazione italiana di radiologia medica e interventistica, SIRM, dalla Società italiana di chirurgia vascolare e endovascolare, SICVE, e dall’Associazione italiana di neuroradiologia, AINR.

A distinguere l’evento dal classico clichè congressuale, un’organizzazione pensata fin dall’apertura per emozionare e coinvolgere la platea, con particolare enfasi sul tema dell’innovazione, il cui prefisso ‘in’ connota ogni fase in cui si articoleranno i lavori delle due giornate, compresi gli intervalli tra le varie sessioni, impostati con la logica dell’in-entertainment, una sorpresa per i partecipanti che renderà l’evento ancora più accattivante.

in-Congress vuole unire tre temi principali: innovation, interventional e Insubria, ovvero l’approccio innovativo, da applicare all’ambito della radiologia interventistica e della chirurgia endovascolare, ospitato e promosso dall’Università dell’Insubria, coinvolgendo i migliori radiologi interventisti e chirurghi vascolari italiani, con una faculty composta da circa 120 persone e 14 sessioni, di cui una riservata a possibili innovazioni dell’ultimo minuto, e sei letture presiedute da leader europei.

Caratteristiche inedite di questa prima edizione, oltre all’in-entertainment, è l’in-innovation Challenge, competizione mirata ad individuare i migliori giovani speaker selezionati negli ambiti dell’interventional e dell’endovascular, e i migliori lavori di ricerca scientifica.