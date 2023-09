Weekend sul prototipo a Spa-Francorchamps per Alessio Rovera

La vittoria ottenuta lo scorso anno ad Aragon ha rimesso Alessio Rovera tra i top driver delle categorie prototipi e in particolare di quella LMP2 di cui, formalmente, il varesino è tuttora campione del mondo in carica. Il pilota di Casbeno è stato quindi richiamato dalla suo team AF Corse per partecipare alla “4 Ore di Spa-Francorchamps” in programma domenica 24 settembre sul celebre tracciato belga.

La gara è valida per la ELMS (European Le Mans Series) proprio come quella disputata ad Aragon e come in quel caso i suoi compagni di equipaggio saranno i francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere: la presenza di Perrodo, un gentleman, permette al terzetto di competere in categoria Pro-Am. Compete per vincere, perché grazie al successo spagnolo AF Corse è andata in testa alla classifica per team mentre i due transalpini (che hanno disputato tutte le gare) sono al comando tra i piloti. Il margine però è assai ridotto, appena tre punti sulla vettura del Racing Team Turkey e quindi la prova sulle Ardenne sarà molto importante in chiave campionato.

A Spa, Rovera ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera: «Correre qui sui prototipi è il giusto mix di adrenalina: troviamo avversari insidiosi ma ci presentiamo al via per fare bene. Vedremo il meteo, sempre difficile da prevedere su questo circuito, e quindi la messa a punto della vettura sarà fondamentale. Bisognerà lavorare bene fin dalle libere, come abbiamo fatto in Spagna, e poi spingere al massimo».

La “4 Ore” belga è il quarto di sei appuntamenti stagionali con la ELMS che poi farà tappa sui tracciati portoghesi dell’Algarve e di Portimao. In gara nelle tre classi (LMP2, LMP3 e LMGTE) ci saranno in tutto 41 vetture: 17 sono LMP2, la maggioranza iscritte tra i Pro-Am. Il semaforo verde per la corsa si accenderà domenica alle 11,30 per terminare alle 15,30 con la bandiera a scacchi e il verdetto finale.