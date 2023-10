A Cavaria riparte il corso d’italiano per stranieri, strumento d’integrazione

«Il primo problema per chi, provenendo da un altro Paese, approda in Italia per viverci è capirne la lingua e riuscire a farsi comprendere. La barriera linguistica crea non solo problemi pratici e relazionali per i/le migranti, ma anche incomprensioni ed è un ostacolo all’accoglienza nella comunità ospitante. La lingua italiana è la strada che ci unisce. Non c’è vera integrazione senza questo passaggio obbligato, quello di apprendere la lingua del Paese che ti ospita».

Questa l’idea dell’Assessore al Welfare del Comune di Cavaria con Premezzo, Irene Adele Scaltritti.

«Considerata la numerosa presenza sul nostro territorio di adulti stranieri extracomunitari con necessità di alfabetizzazione nella lingua italiana, la nostra Amministrazione ha deciso di rinnovare anche quest’anno la Convenzione con il C.P.I.A. di Gallarate che, mettendo a disposizione personale docente qualificato e materiale didattico, terrà lezioni di italiano completamente gratuite presso un’aula all’interno dell’Istituto E.Fermi (accesso da Via Marcora 81), spazio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale».

Lo scorso anno scolastico sono state 22 le persone che hanno frequentato il servizio gratuito, in prevalenza donne tra i 18 ed i 60 anni, soprattutto pakistane ed albanesi. «Dati che fanno capire quanto sia importante questa opportunità e quanto sia l’esigenza di integrarsi all’interno della nostra comunità. Tutti i corsisti dello scorso anno scolastico hanno raggiunto degli importanti miglioramenti nell’uso, sia scritto che orale, della lingua italiana ed hanno appreso il lessico e le funzioni comunicative essenziali per la vita quotidiana nel nostro Paese». Nove studenti del corso di livello A2 hanno sostenuto l’esame finale, utile per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, con ottimi risultati (in particolare 3 corsisti hanno riportato il punteggio massimo di 100/100). Per quanto concerne il livello A1, nove corsisti hanno sostenuto il test interno finale, con un buon riscontro per tutte le abilità».

«Tenendo i corsi sul nostro territorio – prosegue l’assessore Scaltritti – riusciremo ad agevolare anche le fasce più deboli, come le mamme, che altrimenti non potrebbero frequentare il corso poiché non riuscirebbero a spostarsi. Inoltre, la scelta di tenere quest’anno i corsi presso lo stesso Istituto Scolastico del paese è stata fatta anche nell’ottica di incentivare la partecipazione al corso di quelle mamme che accompagnano i propri figli a scuola. Si attiverà, inoltre, la mediazione linguistica, qualora dovesse rendersi necessaria, per chi davvero è ai primissimi rudimenti con la nostra lingua».

Grazie all’apprendimento della lingua italiana si potrà anche accedere, grazie a C.P.I.A., agli esami per ottenere le diverse certificazioni (livello A1 per il permesso di soggiorno, livello B1 per la cittadinanza).

PER INFORMAZIONI

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

CPIA 1 Varese

sede di Gallarate,

via Seprio 2.

Tel: 0331772826 – 3342298196

info@cpia1varese.it

www.cpia1varese.edu.it

www.facebook.com/cpia1varese