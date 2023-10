A Luino forum di Fratelli d’Italia: “Strade e infrastrutture priorità per lo sviluppo del turismo”

«Dovremmo essere un po’ più orgogliosi di essere italiani e vedere il Turismo non come un asset qualsiasi, ma come un sistema imprescindibile che vogliamo valorizzare fino a renderlo la prima industria italiana. Un territorio come l’alto varesotto può essere attrattivo tutto l’anno, non solo in estate».

Così la ministra Daniela Santanchè ha detto, intervistata da Matteo Inzaghi, direttore di Rete55, alla folta platea intervenuta venerdì 20 ottobre a Palazzo Verbania di Luino per il convegno “Frontiera”, organizzato da Andrea Pellicini e da Fratelli d’Italia.

Un forum politico ed economico che si è proposto come un’occasione di ascolto e dibattito politico, attirando un vasto pubblico composto da figure di spicco a livello nazionale, politici regionali e provinciali, e amministratori locali che sono riusciti a coinvolgere attivamente tutti i partecipanti.

Uno dei temi principali emersi è stato il ruolo chiave del turismo nello sviluppo del territorio e l’importanza degli investimenti nelle infrastrutture stradali, oltre alla necessità di una collaborazione efficace tra le istituzioni.

«Ciò di cui abbiamo bisogno sono leader istituzionali in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Dobbiamo promuovere il turismo legato alla cultura, allo sport e al benessere fisico, coordinando le nostre città e i musei del territorio per creare una nuova strategia di marketing» ha detto Marco Magrini, presidente di Provincia di Varese.

Della stessa idea anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, che già guarda al futuro con le olimpiadi 2026, il sindaco di Laveno Luca Santagostino, il presidente di Volandia Marco Reguzzoni e Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio di Varese: «I territori devono essere attrattivi oltre che produttivi. Dobbiamo creare un ambiente che permetta ai giovani di costruire il proprio futuro qui. 4 su 10 decidono ancora di andare fuori dalla nostra provincia. E’ questo il motivo per cui il prossimo piano che presenteremo – ha concluso Vitiello – si baserà su tre pilastti fondamentali: attrattività, nuove generazioni e sostenibilità».

Il forum ha in ultimo visto la partecipazione di alcuni deputati di Fratelli d’Italia, tra cui Fabrizio Comba, Andrea Mascaretti, Alessandro Palombi, Grazia Di Maggio e Andrea Tremaglia, nonché degli assessori regionali Barbara Mazzali e Francesca Caruso, rispettivamente responsabili del Turismo e della Cultura.