Al Pirellone Ferrazzi non segue Letizia Moratti: “Scelgo la coerenza”

«Non ci sono le ragioni giustificative di un cambio di rotta di questa portata».

Luca Ferrazzi a febbraio 2023 è stato eletto – in provincia di Varese – con un progetto alternativo al centrodestra di Fontana e oggi ribadisce la sua scelta d’opposizione a Fontana, dopo che Letizia Moratti – a otto mesi dalle elezioni – ha ufficializzato la sua adesione a Forza Italia.

«Una scelta personale che rispetto» premette. «E dico personale perché è mancato un confronto con l’intero Gruppo Regionale di Lombardia Migliore che l’ha sostenuta nella corsa alla Presidenza della Regione».

Un riferimento non da poco, che mostra come nel gruppo centrista che quest’anno sosteneva Moratti ci siano idee diverse «È chiaro che la sua scelta con il relativo invito ad aderire al Gruppo di Forza Italia e quindi di passare dall’opposizione alla maggioranza è un fatto politicamente rilevante» continua Ferrazzi. «In questi giorni, come naturale, si sono rincorse le voci più disparate sulle scelte dei Consiglieri del Gruppo di Lombardia Migliore, dando per scontata l’inerziale passaggio nelle fila della maggioranza».

Non è così, dice il consigliere varesino eletto nella lista Lombardia Migliore, che nell’inverno scorso era alleata di Azione e Italia Viva: «Alle elezioni ci siamo presentati agli elettori come lista civica svincolata dai partiti ponendo al centro della nostra azione gli interessi dei Lombardi». Nell’arco di mezzo anno Ferrazzi ha continuato la sua azione di opposizione, su alcuni temi anche in collegamento con le altre opposizione, come ad esempio sul progetto di ospedale unico Gallarate-Busto.

Il consigliere (che ha un passato in Alleanza Nazionale) dice che ad oggi non ci sono «le ragioni giustificative di un cambio di rotta di questa portata» e «con fermezza» ribadisce «la mia indisponibilità ad un mio ingresso in maggioranza, nel Partito di Forza Italia e nel Gruppo regionale di Forza Italia». E da ultimo si augura «che anche i miei colleghi scelgano la coerenza ad un progetto che è alternativo all’attuale governo regionale».