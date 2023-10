Ancora allerta meteo: Pioggia, vento e rischio grandine in pianura

Ultimo colpo di coda della perturbazione che da giovedì sera sta investendo tutto il nord Italia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta per le prossime ore, confermando l’allerta meteo in vigore da ieri. (immagine di repertorio)

“Nella seconda parte della giornata venerdì -scrive il centro funzionale per il monitoraggio dei rischi naturali- si prevede una progressiva attenuazione delle precipitazioni, che tuttavia rimarranno intense nella prima parte del pomeriggio su Alpi e Prealpi, anche a carattere di temporale in concomitanza dell’ingresso di aria fresca da Ovest. In serata saranno probabili nuove precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi centro-occidentali, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Si segnala che i pericoli maggiori per temporali su Alpi e Prealpi sono rappresentati da precipitazioni localmente molto forti e persistenti, mentre su Alta pianura orientale si evidenzia la possibilità di locali grandinate di piccole/medie dimensioni e raffiche di vento”.

Per quanto riguarda il vento “è previsto in progressiva attenuazione da metà pomeriggio su tutti i settori, rimarrà moderato o forte in quota da Sud/Sud-Ovest sulle Alpi, dove sono ancora attese raffiche massime fino a 90 km/h oltre i 1500 metri, mentre sull’Appennino e settori adiacenti di pianura pavese saranno ancora possibili, fino a tarda serata, raffiche massime fino a 90 km/h”.

Le allerte arancioni attualmente in vigore rimarranno fino a mezzanotte, dopodiché la situazione migliorerà e anche l’allerta verrà riclassificata a gialla. “Nella notte e nella mattinata di sabato persisteranno condizioni di instabilità, con possibili precipitazioni da isolate a sparse su Alpi e Prealpi occidentali; dal pomeriggio fenomeni maggiormente presenti anche a carattere di rovescio o temporale su buona parte dei settori alpini/prealpini, con possibile coinvolgimento in serata anche dei settori di alta pianura centro-occidentali dove saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento”.