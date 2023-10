Asti e Varese non pungono e non si fanno male: 0-0

Un punticino per il Città di Varese. Termina 0-0 al “Censin Boisa” di Asti la gara tra biancorossi, una partita che non si sblocca e non regala grandi emozioni. Le due formazioni si prendono così un punto a testa e guardano avanti ai prossimi impegni ravvicinati, con il turno infrasettimanale che vedrà la squadra di mister Cotta ospitare al “Franco Ossola” il Vado.

Il Varese resta in attesa del tranfer per l’attaccante Guri e l’inserimento di Palazzolo, cercando però di trovare un equilibrio con gli under. Anche perché i fatti parlano chiaro: in tre gare lontano da Masnago i varesini non sono mai riusciti ad andare in gol. In classifica resta comunque un punticino utile, che fa salire Vitofrancesco e compagni a quota 8, nelle zone alte della classifica, a due punti dalle capoliste Alcione e, appunto Asti, non a caso le ultime due affrontate dai varesini.

FISCHIO D’INIZIO

La bella vittoria contro l’Alcione ha rilanciato il Varese, che in settimana ha messo a segno altri due grandi colpi di mercato tesserando l’attaccante albanese Sindrit Guri e il centrocampista Nicolò Palazzolo, ma il primo è ancora in attesa del transfer mentre il secondo fa parte dei convocati ma non entra in distinta. Mister Corrado Cotta si presenta ad Asti, contro la squadra che prima degli anticipi era da sola al comando del Girone A, con lo stesso 4-4-2 sceso in campo contro gli orange milanesi: Vitofrancesco e Furlan esterni con Settimo e Banfi in attacco. Gli astigiani allenati da Marco Sesia invece devono riscattare l’ultimo ko subito contro il Chieri e si schierano con un 4-2-3-1 che in avanti vede Favale, Picone e Giacchino alle spalle della punta Valenti.

PRIMO TEMPO

Pochi spunti nei primi minuti di gara con tanto possesso palla a centro campo, diversi errori e pochi spunti offensivi. Passato il quarto d’ora è l’Asti a essere più intraprendente, ma la prima occasione arriva al 20′ con Soumahoro che da buona posizione spara alto dopo il disimpegno errato di Bernacchi. Il difensore dei varesini prova a riscattarsi due minuti dopo su azione di corner: stacco e incornata decisa ma Brustolin compie una grande parata per evitare il gol. Dopo le due occasioni però la gara rallenta ancora e così bisogna aspettare il 37′ per un’altra emozione: Giacchino va via a sinistra e mette in mezzo forte ma Valenti non arriva sul pallone. È il Varese però a chiudere in avanti, al 42′ una bella azione manovrata libera al cross Benacquista da sinistra, ma Sow arriva prima di tutti mettendo in angolo. Poco dopo l’Asti ribatte prima sul colpo di testa di Molinari e poi sul tentativo in girata di Furlan, mentre al 44′ Brustolin esce coi tempi giusti prima su Banfi e poi su Vitofrancesco. Senza recupero le due squadre vanno così all’intervallo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese riparte sulle folate di Furlan che nei primi minuti è protagonista prima servendo Cottarelli, ribattuto due volte, poi Settimo, che vede il suo destro respinto dai pugni di Brustolin. All’8′ è Banfi a prendere campo e servire Vitofrancesco che calcia in diagonale trovando ancora attendo il portiere di casa. La gara non si sblocca e vive momenti poco brillanti. Mister Cotta dà una chance a Zazzi, che entra al posto di Bernacchi – e poi anche Bertazzoli e Liberati per Banfi e Perissinotto, ma il ritmo continua a essere sotto la media e i due portieri a lungo non impegnati. Nel finale l’Asti rinforza la difesa con Manes, il Varese tiene il possesso palla senza però riuscire a far breccia. Nei 4′ di recupero il tiro-cross di Settimo su lancio di Vitofrancesco è troppo morbido e viene bloccato da Brustolin ma rimane l’ultima occasione per sbloccare una gara che termina invece 0-0.