I voti al Varese: Zazzi entra bene, in attacco le solite lacune

ASTI – VARESE 0-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Ha pochissimo lavoro, giusto un paio di palloni lunghi da gestire

COTTARELLI 6: Prima a destra, poi da centrale, fa la sua gara

BERNACCHI 6: Crea la migliore occasione del Varese con un bel colpo di testa che Brustolin para a terra, ma poco prima ha rischiato il pasticcio nella sua area. Dietro offre grande solidità

Zazzi 6,5: Entra con il piglio giusto e questo forse è l’aspetto migliore che si porta a casa il Varese da questa trasferta

MOLINARI 6: Gestisce bene gli attacchi dell’Asti, un paio di sbavature ma poco importanti

BENACQUISTA 6: Attento e preciso, non rischia in difesa e mette anche qualche bel pallone in mezzo

VITOFRANCESCO 6: Prima da ala, poi da terzino, grande generosità

MANDELLI 6: Solito motorino a centrocampo, tanta legna ma dovrebbe fare qualcosa in più in impostazione

PERISSINOTTO 5,5: Un po’ fuori giri rispetto alle ultime uscite. Non si è allenato al meglio in settimana per colpa di un trauma al costato e un po’ si vede

Liberati 5,5: Entra da esterno per cercare qualche giocata importante ma non riesce a innescare il suo mancino né al tiro, né a servizio dei compagni

FURLAN 6,5: Quando si accende lui, lo fa tutto il Varese. Nel primo tempo non viene servito a dovere, nella ripresa sgasa a ripetizione

SETTIMO 5,5: La volontà non manca ma oggi pecca di lucidità. Qualche scelta sbagliata e alla fine la stanchezza lo frena

BANFI 5,5: Ancora a secco. Il gol lo meriterebbe per il lavoro che fa per la squadra, ma purtroppo non riesce a sbloccarsi

Bertazzoli 5,5: Un finale di partita poco sostanzioso. Si vede poco e quasi sempre lontano dalla porta