Pari ad Asti, Cotta: “Risultato giusto, sbagliato troppo nella scelta dei passaggi”

ASTI – VARESE 0-0 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Un buon risultato contro una squadra che è prima in classifica. Poi, se analizziamo la partita, Cassano non ha fatto una parata. Abbiamo però sbagliato troppe volte la scelta della trasmissione del passaggio, soprattutto i centrocampisti, e Zazzi è stato bravo nel secondo tempo a dare più fluidità al gioco. Furlan nel primo tempo non è mai stato servito, mentre nella ripresa ha avuto più palloni giocabili. La squadra comunque ha fatto bene, ma deve migliorare a finalizzare. Penso quindi che il pari sia il risultato giusto al termine di una partita maschia. Plauso a Vitofrancesco, posso pensare anche di farlo giocare in porta per generosità.

COTTA: Manca ancora il gol in trasferta ma sono state tre partite diverse, con andamenti differenti e in ogni gara abbiamo comunque creato qualcosa. Non deve diventare un dramma, i gol arriveranno. Per mercoledì Palazzolo ci sarà perché il trasferimento è stato completato, mentre per Guri siamo ancora in attesa del transfer.

MARCO SESIA (Allenatore Asti): Buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, non siamo riusciti a trovare il vantaggio nonostante qualche buona occasione creata. Le due squadre hanno avuto buone letture tattiche, concedendo poco. Il Varese ha cercato le palle inattive nel primo tempo perché hanno più centimetri. Nel secondo tempo hanno avuto più palla loro, noi siamo calati, soprattutto gli esterni, e abbiamo cercato contropiede. In ogni caso Brustolin ha fatto poco. Sono contento, è un punto importante soprattutto quando non trovi la prestazione migliore.

STEFANO MOLINARI (Difensore Varese): È importante non subire gol perché ci dà consapevolezza. È un buon punto ma ci lascia un po’ di rammarico per non essere riusciti a trovare il gol. La prestazione della squadra è stata comunque ottima. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti, di cui una mia, e potevamo fare meglio. I calci da fermo sono per noi un’arma importante. Mercoledì mi aspetto una partita simile a questa, giocata sui dettagli. Continuiamo a lavorare e i risultati arriveranno.