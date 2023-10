Aumentano gli iscritti all’Istituto Antonioni. Sabato 21 ottobre cerimonia dei diplomi per 27 studenti

Al via l’anno accademico 2023/2024 dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: le lezioni cominceranno lunedì 16 ottobre nella sede di Villa Calcaterra.

Le aule del primo anno saranno particolarmente affollate: per far fronte alle tante richieste giunte all’Academy di via Magenta, si è infatti deciso di alzare il numero massimo di matricole, portandolo a 36, una decina in più rispetto agli scorsi anni. Tra i nuovi iscritti, 24 hanno scelto l’indirizzo di regia, 12 quello di recitazione. Come sempre, gli studenti provengono da tutta Italia. Per la prima volta, a seguito dell’elaborazione di un piano di studi parallelo, la selezione è stata aperta anche agli stranieri ed è stata ammessa ai corsi una studentessa non madrelingua italiana.

Confermato, in massima parte, il corpo docenti già attivo all’Istituto Antonioni, con alcune novità. Il regista Hleb Papou, il cui lungometraggio Il legionario era stato premiato nella sezione “Made in Italy – Scuole” nell’edizione 2022 del BA Film Festival, terrà un workshop sulla regia. Fabio Possanzini, direttore della fotografia, insegnerà “pratiche di set”, il regista Davide Palella si occuperà di “messinscena”, mentre Francesca Bennett, Junior Producer presso Okta Film, svilupperà il tema del “trattamento” nel cinema del reale, ovvero lo sviluppo della storia che viene narrata nel film o, in questo caso, nel documentario.

I 27 studenti (21 registi e 6 attori) che hanno terminato il percorso didattico e discusso le loro tesi davanti alla commissione si ritroveranno invece sabato 21 ottobre alle 16.30, sempre a Villa Calcaterra, per la cerimonia di consegna dei diplomi. Il 21 e il 22 ottobre dalle 13.00 alle 16.00 al cinema Lux (piazza San Donato 6) verranno proiettati i loro cortometraggi di diploma.

Molti diplomandi stanno già lavorando, ricoprendo vari ruoli in differenti progetti audiovisivi; alcuni di loro sono attualmente sul set del film Altrove di Vittorio Rifranti, regista e docente all’Istituto Antonioni, che proprio domani, venerdì 13 ottobre, girerà alcune scene nella sede della scuola.

Alessandro Munari, presidente della Fondazione Istituto Cinematografico Michelangelo Antonini, dichiara: «Dopo tanti anni di impegno nell’Academy, condiviso soprattutto con Marco Crepaldi, Vanessa Magni ed Emilia Carnaghi, e con l’attenta e generosa attività dell’intero corpo docente, costituisce particolare motivo di soddisfazione ed orgoglio vedere il successo che la nostra Scuola ottiene presso gli studenti di ogni provenienza ed i più qualificati operatori del settore».

«Il prestigio dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni è ormai consolidato e confermato dall’elevato numero di richieste di iscrizione che ogni anno vengono presentate, e dai molteplici talenti che vengono forgiati e subito entrano in attività. Per la città è contemporaneamente un presupposto e un complemento alla nostra offerta culturale in campo cinematografico e alle attività ad essa legate in città. Un tassello prezioso di quel mosaico che fa di Busto una “città di cinema” e, per esteso, una “città di cultura”», commenta il vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli.