Bellucci riparte di slancio: battuto il francese Paire a Olbia

La sconfitta di domenica nella finale del torneo di Malaga non ha intaccato la solidità e la forma attuali di Mattia Bellucci. Il tennista di Castellanza è volato in Sardegna per partecipare al Challenger 125 di Olbia e ha superato di slancio il primo turno nonostante un avversario di alto rango.

Bellucci ha infatti battuto in tre set Benoit Paire, talentuoso ma bizzoso francese che attualmente è il numero 120 al mondo (e 8 del seeding sardo) ma che in carriera è stato addirittura il 18 con tre titoli ATP in carniere. Paire era malamente uscito di scena a Malaga rifiutandosi letteralmente di giocare (con una serie di colpi sparati in rete o in tribuna) e aveva fatto scalpore per il suo comportamento. A Olbia invece ha disputato una partita vera ma non ha avuto scampo contro un ottimo Bellucci. (foto: Mattia Martegani/VN)

Il 22enne che si allena alla MXP Tennis Academy ha saputo domare una partita poco lineare, dove i due avversari si sono strappati più volte il servizio nonostante il giocatore varesotto abbia tenuto un’ottima condotta in battuta. Nel set iniziale Mattia ha concesso un break ma lo ha subito ricucito e poi si è imposto 6-4 strappando la battuta a Paire nel decimo gioco durato oltre 11′.

Il francese si è vendicato nel secondo parziale andando subito al comando per 2-0. Bellucci non si è arreso e ha pareggiato il conto sul 3-3 ma a quel punto Paire ha accelerato e vinto tre games consecutivi chiudendo 6-3 e provando a mettere pressione sull’azzurro in vista del terzo e decisivo set.

I due hanno mantenuto il servizio per i primi quattro turni, poi però Bellucci – apparso più tonico dell’avversario a livello fisico – ha vinto il quinto e ha allungato subito sul 4-2. Paire alle corde ha perso di nuovo la battuta e così l’azzurro ha potuto chiudere i conti con il proprio turno di battuta e sul secondo match point ha giocato una palla corta e stoppato l’ultima difesa del transalpino chiudendo 6-2.

Nel secondo turno il mancino di Castellanza troverà uno tra l’italiano Brancaccio e lo svizzero Bertola e sulla carta scenderà in campo da favorito (ma l’attenzione deve restare massima). Poi il tabellone dovrebbe portarlo ad affrontare lo slovacco Alex Molcan, quarta testa di serie e 115 al mondo. Ma questo “Bellux” sembra avere gambe e testa per reggere certi confronti.