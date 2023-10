Bialaszewski: “Due errori decisivi ci sono costati la partita”

BIALASZEWSKI 1 – «Partita dura, contro una squadra forte. Abbiamo fatto qualche errore di troppo, peccato aver perso. Abbiamo sbagliato meno rispetto a Bologna, però non siamo riusciti a rimetterla in piedi».

BIALASZEWSKI 2: «Cauley-Stein deve essere servito bene, quando riusciamo qualcosa salta fuori, non siamo riusciti a farlo abbastanza stasera».

BIALASZEWSKI 3: «A rimbalzo dobbiamo lavorare meglio tutti, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, forse sono stati i migliori minuti visti finora in difesa. Se però poi facciamo piccoli errori finiamo per perdere contro una squadra forte come Tortona».

RAMONDINO 1: «Contenti della vittoria, avevamo visto la faccia diversa che Varwse può avere in casa. Anche oggi si sono accesi col pubblico, noi siamo ancora alla ricerca di fiducia, gerarchie, equilibri e identità. Siamo riusciti a tenere, abbiamo vinto la partita senza aver avuto bisogno di fare grandi giocate, ma giocando tutto il match, non ci siamo disuniti quando Varese ha messo grandi giocate come quella di Hanlan sul pareggio 77-77, poi siamo riusciti a vincerla con un gran tiro da tre. Pensiamo una partita alla volta. La nostra mentalità è passo passo: io sono l’ultimo arrivato in serie A, figuriamoci se guardo troppo in là e all’Europa. Noi abbiamo tanto da fare. Abbiamo meritato di vincere contro una Varese che ha un nuovo assetto, è una squadra diversa contro cui non è facile difendere, fanno sembrare il campo enorme».

RAMONDINO 2: «Per noi è stata una settimana complicata, ci ha lasciato una persona cara come Claudio, che ci ha dato tanto: a nome della squadra lo vogliamo ricordare ed essere vicini alla moglie Enrica».