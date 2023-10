Blitz dei carabinieri nei boschi di Cittiglio, arrestata una nuova leva dello spaccio

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio nei boschi, i baschi rossi dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Sardegna”, impiegati questa volta in area montuosa a ridosso di Cittiglio, hanno arrestato, nella sera di giovedì 19 ottobre, un venticinquenne di origine marocchina colto in flagranza di reato.

Anche in questo caso si tratta di un perfetto sconosciuto, irregolare sul territorio nazionale, mai foto segnalato né censito dalle forze dell’ordine che, ad alcune centinaia di metri di quota, sulle alture della località “Pozzit”, trafficava stupefacenti insieme ad un complice. I carabinieri, aiutati dalle indagini svolte dalla Compagnia di Luino e dalla locale Stazione Carabinieri, hanno prima individuato un nuovo bivacco e poi osservato per un po’ i movimenti per capire dove veniva nascosto lo stupefacente e il denaro frutto della vendita, e se ci fossero di eventuali fiancheggiatori, così da poter poi entrare in azione, operazione non semplice considerati i dislivelli e la scivolosità del terreno, zuppo per l’incessante pioggia.

I Carabinieri dello Squadrone “Sardegna” sono così riusciti ad assicurare la cattura dello spacciatore che custodiva la merce e il denaro, mentre il complice, con compiti di consegna delle singole dosi agli acquirenti in transito nella sottostante strada provinciale, è riuscito a darsi alla fuga gettandosi in una vicinissima scarpata e facendo perdere le proprie tracce. Presso il bivacco, organizzato con tutto il necessario per una permanenza di qualche giorno, i militari dell’arma hanno rinvenuto alcune decine di grammi di stupefacente tipo eroina e cocaina, quasi 3500 euro in contanti – il provento, si suppone, delle cessioni e denaro in gran parte già confezionato con cellophane -, due telefoni cellulari, 4 powerbank, materiale e attrezzature varie per la preparazione delle dosi.

L’uomo,colto in flagranza, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Luino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida dell’arresto e il processo per direttissima.