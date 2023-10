Busto Arsizio, Sesto Calende, Legnano, Gallarate. Emergency nelle piazze per il tesseramento

Come ogni anno, torna l’appuntamento con il weekend del tesseramento di Emergency. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, infatti, diverse piazze di Italia ospiteranno i banchetti in cui sarà possibile, attraverso i volontari, conoscere la storia dell’associazione, i progetti aperti e le loro finalità e, soprattutto, sottoscrivere la tessera di sostenitori.

Emergency il prossimo anno compirà trent’anni: nata con l’obiettivo di curare le vittime di guerre e mine antiuomo, in questi tre decenni la sua missione si è ampliata, per numero di strutture gestite, ma anche per la tipologia di attività. Non solo ospedali chirurgici e posti di primo soccorso, ma centri di riabilitazione per le persone colpite da scontri a fuoco o mine antiuomo (oggi, il 90% delle vittime delle guerre sono civili, non combattenti), laboratori per la costruzione di protesi ortopediche che, oltre a un aiuto pratico, forniscono un lavoro a chi, a causa della sua inabilità, avrà inevitabilmente difficoltà a ritrovare una propria autonomia, centri di maternità dove le donne possono essere seguite durante la gravidanza e partorire in sicurezza, centri altamente specializzati -come il centro cardiochurirgico di Khartoum, in Sudan e l’ospedale pediatrico in Uganda- ambulatori fissi e mobili di medicina di base e orientamento socio sanitario, la Life Support per ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo.

Si è deciso, dunque, di coltivare e garantire a chiunque e in qualunque contesto, un diritto fondamentale: quello di ricevere cure gratuite e di qualità. Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda e, dal 2006, anche l’Italia, da nord a sud. Questi i territori dove Emergency opera oggi, ma tanti altri sono quelli in cui ha lavorato, curando dal 1994, quasi 13 milioni di persone.

Emergency è sinonimo anche di formazione e lavoro: in molti dei Paesi dove è presente, l’attività di formazione di personale medico e infermieristico è riconosciuta anche dai ministeri della Sanità locali. In Sierra Leone, ad esempio, si sono organizzati corsi per la formazione di infermieri anestesisti; in Afghanistan, gli ospedali sono sedi riconosciute delle specialità di pediatria, chirurgia e ginecologia; in Sudan, viene formato lo staff locale e gli stagisti attraverso un programma di training on-the-job e di seminari in collaborazione con l’Accademia infermieristica di Port Sudan.

Completano l’attività dell’associazione la promozione e diffusione di una cultura di pace e di diritti quali l’eguaglianza tra individui, la qualità delle cure mediche, la responsabilità sociale affinché queste ultime siano gratuite e accessibili a tutti.

Sottoscrivere la tessera di Emergency significa dare un segno concreto della condivisione di questi valori oltre che sostenere la sua attività in Italia e nel mondo, in tanti contesti, per garantire diritti universali a tutti.

I volontari del Gruppo Emergency di Busto Arsizio vi aspettano qui:

Gallarate: 14 ottobre 9.30-18.00, Piazza della Libertà

Busto Arsizio: 14 e 15 ottobre 9.30-18.00, via Milano 3

Sesto Calende: 14 e 15 ottobre 9.30-18.00 viale Italia (vicino al Chiosco Info)

Legnano: 15 ottobre c/o Tuttonatura, piazza Mercato parco Castello