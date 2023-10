Cosa seguire a Glocal se ti interessa l’intelligenza artificiale

Che l’intelligenza artificiale sia destinata ad avere un impatto significativo è fuori di dubbio. Quale potrà essere, concretamente, il suo contributo all’attività giornalistica, invece, è ancora oggetto di discussione. Una discussione che troverà ampio spazio all’interno dell’edizione 2023 di Glocal, il festival del giornalismo di Varese.

Il tema sarà infatti al centro di “La rivoluzione artificiale – Regole e principi del giornalismo nell’AI“ (venerdì 11 novembre, h 14:30, Sala Campiotti), un convegno promosso dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. A discuterne saranno il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini e l’europarlamentare Brando Benifei, relatore dell’AI Act, il provvedimento con cui il parlamento europeo vuole regolamentare l’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Sul palco anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, la segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) Alessandra Costante, Antonello Giacomelli, membro dell’Autorità garante per le comunicazioni, il responsabile delle relazioni sindacali della Fieg Stefano De Alessandri e il sociologo Derrick De Kerchove.

Degli aspetti pratici di come l’AI possa trovare spazio nell’attività delle redazioni si discuterà in due momenti. Il primo si intitola “Le regole europee sull’intelligenza artificiale e il giornalismo“ (venerdì 10 novembre, h 11:00, Sala Campiotti) e coinvolgerà, oltre all’onorevole Benifei, anche il direttore di Wired Federico Ferrazza, la giornalista Carola Frediani, fondatrice del portale Guerre di rete, il giornalista esperto di innovazione Luca De Biase e il giornalista della Rsi Tomas Miglierina.

“L’intelligenza artificiale, un’alleata per il giornalismo“ è invece il tema sul quale si confronteranno (venerdì 10 novembre, h 17:30, Sala Campiotti) il Google News Lab Lead David Dieudonné, il direttore di Slow News Alberto Puliafito e Bafe De Maggis, digital strategist e ricercatrice.

Per chi volesse invece una lezione pratica su come utilizzare le tecnologie legate all’AI, l’appuntamento è con il “Laboratorio di intelligenza artificiale per il giornalismo“ (venerdì 10, h 9:00, Sala VareseVive), una lezione tenuta da Luca Tremolada, giornalista del Sole24Ore esperto di tecnologia, e Andrea Gianotti, responsabile del Centro studi del Sole24Ore.

Dei regolamenti europei sul copyright e sull’intelligenza artificiale si discuterà invece nell’ambito di “Informazione, un cambio di paradigma“, (sabato 11, h 9:00, Sala Campiotti). Sul palco, oltre a Bartoli, Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la commissaria dell’AGCom Elisa Giomi, il direttore di ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il direttore dello European Journalism Observatory Colin Porlezza.

