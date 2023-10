Emergenza climatica e sostenibilità delle aziende: ciclo di incontri all’Università dell’Insubria

L’Università dell’Insubria, dal 6 novembre al 18 dicembre propone un ciclo di seminari: “Emergenza climatica e percorsi di sostenibilità per le PMI” presso il Dipartimento di Economia.

L’emergenza climatica genera effetti significativi sull’ambiente e sulle condizioni di vita e lavoro, determinando per il sistema economico un insieme di rischi, prima di tutto fisici ma anche legati alla capacità di contrastarne gli effetti in un orizzonte temporale utile per non compromettere definitivamente la vivibilità del pianeta.

Nel quadro degli Accordi di Parigi e del Green Deal Europeo si è sviluppato un articolato insieme di norme volte a indirizzare il sistema economico verso un processo di sostenibilità in vista dell’obiettivo di neutralità climatica al 2050.

Il sistema delle imprese è interessato direttamente e indirettamente dalla regolamentazione sulla sostenibilità, per quanto riguarda sia la rendicontazione e la comunicazione sia l’adozione di comportamenti virtuosi. Il sistema del credito a sua volta è oggetto di interventi regolamentari volti a valutare l’impatto dei rischi fisici sul proprio portafoglio. Per le PMI, anche nei casi in cui le regole non sono direttamente applicabili, gli effetti complessivi sono altrettanto significativi e vincolanti, in ragione dei rapporti di fornitura e degli accordi di filiera. Per questo è fondamentale che le PMI non sottovalutino i cambiamenti richiesti e che proattivamente e tempestivamente si pongano di fronte ai tanti cambiamenti necessari.

Il ciclo di seminari affronta, attraverso casi concreti anche nei settori moda e cultura, il tema della transizione sostenibile, con l’obiettivo di accrescere la sensibilità delle PMI sulle opportunità e sui rischi che tale processo di trasformazione comporta. Verranno anche presentati strumenti operativi funzionali alla gestione del processo di transizione.

I seminari si terranno presso il Dipartimento di Economia, via Monte Generoso 71, e online al seguente link valido per tutti gli incontri: https://bit.ly/3QhZM7L

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

6 novembre, 16:00-19:30

Emergenza climatica e processo di transizione. Gli impatti sugli ecosistemi e sulla struttura socio-economica

Rossella LOCATELLI – Università degli Studi dell’Insubria

Roberto MEZZALAMA – Consulente ambientale e scrittore

20 novembre, 16:00-19:30

Il quadro regolamentare europeo e il ruolo della finanza e delle banche nel processo di transizione

Valeria GUBERTI – Banca d’Italia e BCE

Federico SCHIMPERNA – Banca d’Italia

29 novembre, 16:00-19:30

Come il credito bancario può supportare il processo di transizione e lo sviluppo di modello di economica circolare

Anna ROSCIO – Intesa Sanpaolo

Paolo MELONE – Intesa Sanpaolo

11 dicembre, 16:00-19:30

La misurazione del profilo di rischio climatico di una PMI

Barbara POZZO – Università degli Studi dell’Insubria

Samuele ROSSI – CERVED

13 dicembre, 16:00-19:30

Gli impatti sul ciclo produttivo, sui costi e sugli investimenti

Gianluca DI CASTRI – Presidente emerito di Aice

18 dicembre, 16:00-19:30

Implicazioni operative della CSRD. Perché le PMI non devono sottovalutarne gli effetti

Alessandra CARLINO – KPMG

Francesco CASTALDO – KPMG