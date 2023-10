Fermato al casello di Besnate con 900 grammi di hashish in auto. Arrestato dalla Polizia Stradale

Viaggiava sul raccordo tra A8 e A26 con 900 grammi di hashish nascosti nell’auto a noleggio, l’uomo arrestato martedì dalla polizia stradale di Varese (sottosezione Adl) dubito dopo la barriera. Fermato per un controllo, infatti, non ha retto la tensione mostrando segni di nervosismo tali da indurre gli agenti ad approndire con una perquisizione del veicolo.

In un vano sotto i pedali è sbucato un involucro contenente diversi panetti di hashish per un peso totale di poco sotto il kg mentre nel borsello che portava con sè sono stati trovati 15 mila euro in contanti, abbastanza per disporre l’arresto per spaccio di stupefacenti che ora dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio che dovrà interrogarlo.