A Besnate è pronto il il percorso pedonale “degli orti” tra via Mylius a via Monterosa

È finalmente pronto per l’inaugurazione, a Besnate, il nuovo percorso pedonale “degli orti”, che collega via Mylius a via Monterosa.

«Questo nuovo tracciato rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione della mobilità dolce e sostenibile nel nostro territorio – dice l’assessore all’Urbanistica Luca Osculati – offrendo un collegamento immediato tra le infrastrutture esistenti e le future aree di riqualificazione».

«L’opera ha beneficiato di un finanziamento da parte di Regione Lombardia con il Bando per lo sviluppo dei distretti del Commercio» aggiunge il Sindaco Giovanni Corbo. «Abbiamo voluto cogliere quest’opportunità che favorirà l’interconnessione pedonale del territorio».

Il percorso costeggia l’area in cui sorge la Casa delle Culture, un progetto di grande rilevanza per i prossimi anni, e si integra nel reticolo dei percorsi pedonali e ciclabili già presenti. Permette una connessione diretta tra il Polo Sportivo, il Parco Aldo Moro e le zone di prossima riqualificazione lungo via Roma.

L’inaugurazione si terrà sabato 8 marzo, alle 10.30, in concomitanza con la ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna. Sarà un’occasione per celebrare il valore della comunità e dell’inclusione, sottolineando l’importanza degli spazi urbani accessibili e sostenibili.