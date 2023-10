Filosofarti si annuncia a terraLUNA a Gallarate

La felice collaborazione fra la Fondazione Comunitaria del Varesotto e il festival Filosofarti, che da sempre nel mese di ottobre si annuncia per la nuova stagione culturale con un evento di matrice sociale e solidaristica, porta alla realizzazione di un evento importante che nasce con il club Lions Legnano Rescaldina Sempione nell’ambito della campagna 30 giorni per donare della FCV.

Il tema del Festival, Visibile/Invisibile, ha trovato infatti nella dott.ssa Vanna Barca, responsabile di terraLUNA – ente che nel contesto della Fondazione Bellora si occupa di sostegno a bambini e ragazzi affetti da autismo oltre che di reinserimento anche lavorativo di giovani adulti con le medesime caratteristiche – la sinergia necessaria per portare a compimento un programma che vede per la giornata del 14 ottobre 2023 ‘porte aperte’ al Centro e nel contempo possibilità di formazione per docenti e operatori sociali sul tema.

La proposta vede una diretta collaborazione con Enti Istituzionali , fra i quali spiccano La Regione Lombardia e la Provincia di Varese. «Numerose le realtà imprenditoriali presenti alla giornata “INSIEME PER terraLUNA” – come dichiarato dai vertici di terraLUNA – una chiara dimostrazione di come dal lavoro congiunto e dalla fiducia reciproca possa nascere , consolidarsi e progredire una progettualità dalla connotazione spiccatamente inclusiva e innovativa. Una presenza che dimostra l’importanza delle sinergie tra il Centro terraLUNA e le imprese nell’interesse reciproco ed armonico di un progetto sociale e responsabile».

«L’obiettivo della giornata – afferma Cristina Boracchi, progettista e ideatrice di Filosofarti – è quello di rendere visibile al territorio, alle comunità, alle famiglie e agli EELL, la virtuosità di una struttura che per crescere necessita del lavoro e del sostegno fattivo di tutti: la campagna della FCV infatti permette di raddoppiare le donazioni che si riceveranno quel giorno, come pure nei giorni successivi, attraverso i canali della Fondazione stessa. La collaborazione preziosa di TEDx Varese rende la proposta ancor più incisiva per chi vorrà parteciparvi».

Maurizio Ampollini, presidente Fondazione Comunitaria del Varesotto: «Siamo particolarmente contenti di poter fare la nostra parte nel sostenere un progetto che, sul territorio, porta un grande valore aggiunto in termini di coesione sociale, inclusione e benessere delle persone. Nella zona di Gallarate, come Fondazione, siamo impegnati su diversi fronti che vanno dall’ambito sociale a quello culturale, con un occhio di riguardo per le fragilità e le povertà emergenti. La raccolta fondi organizzata in occasione di questo open day ci vede impegnati come Fondazione, nel garantire il raddoppio di quanto raccolto, nell’ambito del primo mese della filantropia in provincia di Varese. In questo modo le risorse, raccolte e raddoppiate, saranno poi destinate al sostegno del progetto con un impatto positivo e generativo per la comunità».

Carlo Massironi – Fondazione Cariplo Milano: «L’evento organizzato per il 14 ottobre costituisce un’ulteriore tappa di un importane progetto promosso e realizzato dalla Fondazione Bellora di Gallarate nel campo dell’autismo ed in particolare in questa occasione per il sostegno all’inserimento lavorativo di persone fragili. L’inaugurazione del Ristorante che sarà parte della giornata si inquadra nel contesto del progetto che da anni vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati per raggiungere il grande obiettivo di utilità sociale. La Fondazione Cariplo attraverso il Bando Emblematici Maggiori ha partecipato in modo molto concreto al gruppo di sostenitori che hanno voluto dare il loro apporto».

Un apporto che sarà ulteriormente richiesto in questa giornata del dono della FCV perché la struttura di terraLUNA possa ampliare il servizio con la ristrutturazione di altri spazi a disposizione. La presenza di autorità civili, scolastiche e religiose attesta peraltro l’attenzione anche regionale per un servizio che sta diventando vieppiù insostituibile.