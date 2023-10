Sciopero generale venerdì 20 ottobre, si fermano treni e metropolitane

I principali sindacati di base italiani hanno proclamato uno sciopero generale per venerdì 20 ottobre.

Lo sciopero coinvolgerà quasi tutti i settori pubblici e privati, compreso quello dei trasporti, in particolare di Trenord, di Trenitalia e dell’Azienda trasporti milanesi (Atm). La protesta è stata proclamata dai sindacati Sgb, Adl, Si Cobas e Cub e durerà 24 ore, dalle 21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20. In quella fascia oraria i mezzi potrebbero subire ritardi e cancellazioni, pertanto si invitano i viaggiatori a informarsi prima di partire sui siti internet delle società di trasporto: Trenitalia, Trenord, Atm.

LE FASCE DI RISPETTO

Naturalmente, anche per questo sciopero sono previste delle fasce di rispetto: per quanto riguarda Trenord, l’azienda ha comunicato che “saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti”. Giovedì, invece, “viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22”. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, invece, “saranno istituiti autobus senza fermate intermedie a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. A Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”.

Per Atm a Milano lo sciopero potrebbe coinvolgere le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio, le linee di superficie dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Per la Funicolare di Brunate a Como, gestita da Atm, l’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30 fino al termine del servizio.

Trenitalia ha scritto invece che “sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Sarà attivo comunque il call center 800 89 20 21”.

I MOTIVI DELLO SCIOPERO

Lo sciopero è stato proclamato per “il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l’autonomia Differenziata e la guerra.”