Il Borducan di Varese si trasforma in una piccola Hogwarts

Il Borducan torna a riempirsi di magia: dopo il successo della prima edizione, il romantic hotel più famoso di Varese si trasforma nuovamente in una piccola Hogwarts.

Se a casa vi sentite prigionieri e desiderate liberarvi dalla routine per ricaricare le energie, non potete non fare tappa al Borducan che, a partire dal 13 ottobre, vi catapulterà nel magico mondo di Harry Potter: gli stendardi delle quattro casate saranno esposti sulla facciata, i personaggi più amati della saga saranno ospiti dell’albergo e gli elfi di casa cucineranno deliziose prelibatezze a tutte le ore.

PERNOTTAMENTI MAGICI

Nella camera di Grifondoro, allestita appositamente per l’occasione, troverete il baule di Harry Potter, ricolmo di magia con bacchette, casacche della scuola di Hogwarts e la collezione in dvd di tutti e 7 i film.

CENE MAGICHE

In occasione dei giochi della magia potrete sperimentare cene spettacolari scegliendo fra due menù speciali pensati per l’occasione: il menù dell’Elfo Kreacher o il menù dell’Elfo Dobby.

Ogni venerdì e sabato sera andrà in scena il nuovo spettacolo intitolato “Il Primo giorno a Hogwarts, la Scuola di Magia e Stregoneria più famosa al mondo”.

I tavoli della Sala Grande saranno comuni, esattamente come nella sala della famosa scuola, per un tavolo più intimo è meglio prenotare nella sala da pranzo della sede dell’Ordine della Fenice.

Gli appuntamenti di quest’anno sono:

– 13 ottobre

– 14 ottobre

– 20 ottobre

– 21 ottobre

– 27 ottobre

– 28 ottobre

– 31 ottobre

– 3 novembre

– 4 novembre

LABORATORI DI STREGONERIA, APERITIVI E MERENDE MAGICHE

Ogni giorno potrete passare al Borducan per deliziose merende a base di cioccolate di complemorte, partecipare ai laboratori di creazione di bacchette magiche e godervi spettacoli di magia eccezionali.

La domenica pomeriggio l’appuntamento sarà con i vostri personaggi preferiti: dal professor Albus Silente a Rubeus Hagrid passando per il professor Severus Piton.

Il ristorante a cena rimarrà chiuso ma sarà possibile fermarsi fino alle 20.00 per prendere un aperitivo gustandosi il tramonto al Borducan fino alla fine. Disponibili lo spriz di Grifondoro o la pozione Polisucco.

Le date da non perdere sono:

– 15 e 29 ottobre (Lezione sulle creature magiche e racconti della battaglia finale)

– 22 ottobre e 1 novembre (Laboratorio delle bacchette Magiche – su prenotazione)

– 5 novembre (Il primo giorno a Hogwarts e i gufi delle terre incantate – su prenotazione)

CONTATTI

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram