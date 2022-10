La magia di Harry Potter arriva al Borducan di Varese

L’allestimento a tema Harry Potter sarà presente dal 14 ottobre al 6 di novembre: la sala circolare del Borducan sarà completamente trasformata, come per magia, per una merenda, una cena, una notte, un pranzo diverso

In attesa del Natale, il Borducan si riempie di magia, una magia diversa da quella storicamente conosciuta da tutti noi, caratterizzata da fiori, candele e romanticismo, ma altrettanto affascinante.

Dal 14 ottobre al 6 novembre, il romantic hotel più famoso di Varese si trasformerà in una piccola Hogwarts.

Durante questo periodo anche i bambini potranno accedere alla sala circolare solitamente riservata agli adulti, e con questa novità ci sono in arrivo anche delle sorprese speciali per la domenica pomeriggio con lezioni di magia dalle 14 alle 18 e alcuni dei personaggi più famosi della Saga in visita al Borducan: da Hagrid a Piton, dalla McGrannitt a Harry Potter.

Tutti i giorni, tranne il martedì, sarà possibile visitare le sale aperte al pubblico -la camera non aperta al pubblico è la camera a Tema Hogwarts, che si può prenotare solamente per il soggiorno- e gustare un’ottima colazione, un pranzo o una cena.

CENE MAGICHE

Per l’occasione sono stati pensati alcuni piatti a tema, creando un menù sia per adulti che per bambini.

Le cene in alcune date saranno ancora più magiche, grazie allo spettacolo di magia organizzato dal mago Mattia. Lo spettacolo avrà una durata di circa 20 minuti e per queste serate chiediamo la massima puntualità.

LE DATE

Ottobre: venerdì 14 e sabato 15 , venerdì 21 e sabato 22 , venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 , lunedì 31

, , , Novembre: venerdì 4 e sabato 5

PERNOTTAMENTI MAGICI

Se volete vivere la magia di Harry Potter 24 ore di seguito, il Borducan ha preparato il pacchetto Fuga da Azkaban. La camera numero 8 dell’hotel sarà allestita a tema: non mancheranno le scope, le coperte di Harry Potter, tutti i film della serie per rivivere la magia e altre sorprese.

Si tratta della prima camera a tema Harry Potter mai preparata in Italia.

Il pacchetto è disponibile per le serate con spettacolo di magia.

MERENDE MAGICHE (non si prendono prenotazioni per le merende)

​Ogni domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 saranno presenti ​i Cosplay di alcuni dei nostri personaggi preferiti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE DOMENICHE

Domenica 16 ottobre si aprono i Giochi della Magia 2022 alla presenza delle massime autorità del Ministero della Magia. Dalle ore 14 alle ore 18 sarà presente il Professor Hagrid Rubeus che impartirà lezione sugli animali fantastici agli alunni del primo anno, nell’aula del lavatoio magico.

ore 15.00 prima lezione sugli Animali Fantastici

ore 16.00 seconda lezione sugli Animali Fantastici

Domenica 23 ottobre ad accogliere gli alunni saranno presenti i professori Hagrid Rubeus e Severus Piton, alle ore prestabilite terranno delle lezioni di magia nell’aula del lavatoio magico.

ore 15.00 terza lezione sugli Animali Fantastici tenuta dal professor Hagrid Rubeus

ore 16.00 prima lezione di combattimento con le bacchette tenuta dal professor Severus Piton (si raccomandano gli alunni di arrivare con la propria bacchetta)

Domenica 30 ottobre in via del tutto eccezionale, il signor Harry Potter assisterà la professoressa Minerva McGrannitt che nell’aula del lavatoio magico terrà due lezioni di magia molto speciali.

ore 15.00 prima lezione di Pozioni

ore 16.00 prima lezione di creazione magica di Bacchette (i partecipanti potranno portarsi a casa la bacchetta creata su misura per loro)

Domenica 6 novembre si chiude la rassegna dei Giochi della Magia 2022 alla presenza delle massime autorità del Ministero della Magia, e sarà presente il professor Severus Piton che terrà la sua ultima lezione dell’anno sull’arte del combattimento con le bacchette. Con lui ci sarà il Mago Mattia, con una lezione sulla creazione di bacchette magiche e pozioni fantastiche.

ore 15.00 seconda lezione di combattimento con le bacchette tenuta dal professor Severus Piton (si raccomandano gli alunni di arrivare con la propria bacchetta)

ore 16.00 prima lezione di creazione di bacchette magiche

CONTATTI

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram