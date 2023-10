In Salone Estense la presentazione di Scritture di Lago

Scritture di Lago, il premio letterario dedicato alla letteratura “laghée” organizzato da Lario In, che ha sede a Como, ha presentato ieri sera 5 ottobre, al Salone Estense del comune di Varese, diversi autori tra quelli che hanno partecipato all’edizione 2023. Il presidente del premio Guido Stancanelli, district manager di Banca Generali, ha anticipato alcuni progetti che coinvolgono la città di Varese, tra cui il sostegno a una mostra dedicata ai fratelli Castiglioni da dicembre a villa Mirabello.

Presenti tre finalisti della sezione editi, la vedanese Patrizia Emilitri, autrice de La volta del bricolla (TEA), un romanzo ambientato nel mondo dei contrabbandieri negli anni della seconda guerra mondiale, descritto talmente bene che un anziano contrabbandiere pensava che l’autrice fosse figlia di un “collega”. Carolina Crespi di Busto Arsizio, tra i fondatori del circolo Gagarin e della libreria Alaska di Milano, ha scelto la sponda piemontese del lago Maggiore, la Val Grande e la val d’Ossola per ambientare “La banda felice” (Nutrimenti) tra vicende di partigiani e una comunità buddista nata recentemente a Viganella. Nel romanzo anche un personaggio reale, Carlo Suzzi, originario di Busto Arsizio noto come il Quarantatrè, per essere l’unico sopravvissuto all’eccidio di Fondotoce perpetrato dai nazisti. Massimo Tedeschi, giornalista bresciano, ha scelto il lago di Garda per Il giardino dei cedri (La nave di Teseo), un giallo ambientato alla fine degli anni Trenta.

Il vincitore Eugenio Novara di Trezzano sul Naviglio e alcuni finalisti (Laura Coerezza di Cassano Magnago, Valentina Guerra di Samarate, Massimo Martini di Rozzano, Claudio Righenzi di Lugano e Maria Vittoria Somigliana di Casnate con Bernate) hanno parlato dei loro racconti contenuti nell’antologia Scritture di Lago 2023 e del loro rapporto con la scrittura. Tutti stanno già preparando un racconto per la prossima edizione.

Ha condotto la serata la giornalista Manuela Lozza affiancata dalla curatrice del premio Ambretta Sampietro. Erano presenti l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia e Carlo Massironi membro della commissione centrale di beneficenza di fondazione Cariplo.

Il tour del premio attraverso la Regio Insubrica si concluderà a Lugano giovedì 12 ottobre alle 18 alla biblioteca Salita dei Frati.