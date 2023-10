In un appartamento di Novara strano via vai di clienti: trovati 9 chili di droga nella casa del pusher

Otto chili e 600 grammi di hascisc, oltre a 600 grammi di cocaina: tutto in una piazxza di spaccio ricavata in un appartamento di Novara.

È stato difatti grazie all’inatteso via vai di clienti a tutte le ore che alcuni residenti nell’appartamento hanno avvertito i carabinieri per segnalare la fitta presenza di acquirenti che attendevano il loro turno per l’acquisto.

Così è partito un servizio di osservazione da parte della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Novara.

I servizi di osservazione dei carabinieri hanno permesso di individuare l’abitazione e i traffici che gravitavano attorno al sospettato, notato mentre nascondeva alcune voluminose confezioni nel cortile di casa.

L’immediata perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire la sostanza. Così l’uomo, 36 anni di origini marocchine, è finito in manette.