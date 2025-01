Terzo esame in una settimana: la Eurotek a Novara per sfidare la Igor

Altro giro, altro regalo complicato da scartare per la Uyba che apre il mese di febbraio con un’altra partita molto dura: dopo aver affrontato Milano e Conegliano, le Farfalle concludono una settimana tremenda con il “derby del Ticino” che le vede opposte (sabato 1, ore 18) alla Igor Gorgonzola Novara.

La squadra di Barbolini e quella di Bernardi si sfidano per la terza volta in stagione, visto che tra il match di andata – dominato a sorpresa da Busto – e quello di ritorno si è giocato anche il quarto di finale “secco” di Coppa Italia, vinto dalle piemontesi sul taraflex amico del PalaIgor. Lo stesso impianto che ospita la gara del 1° febbraio e che sarà meta di parecchi tifosi bustocchi intenzionati a farsi sentire per sostenere la propria squadra.

Barbolini dovrebbe ritrovare a tempo pieno la sua prima punta d’attacco, Rebecca Piva: la schiacciatrice si era infortunata alla schiena con Milano ed è stata centellinata nel match con la Imoco, ma è data sulla strada del rientro a tempo pieno. Poi, va da sé, andrà comunque gestita dalla panchina anche in base all’andamento dell’incontro. A proposito di Piva, la stellina biancorossa appare molto vicina al rinnovo del contratto, colpo importante in ottica futura da parte del presidente Pirola che conta di trattenere a Busto diverse protagoniste di questa stagione.

Se la Eurotek è attesa al completo, anche la Igor non dovrebbe avere particolari problemi di formazione (tra le titolari anche la ex Sara Bonifacio) anche se le biancoblu arrivano al derby con qualche travaglio interno, dopo le inattese sconfitte patite nelle ultime due trasferte a Cuneo e Perugia. Novara resta ben salda al quarto posto con buon margine sulle inseguitrici, però la Uyba può provare a “infilarsi” nelle eventuali incertezze delle padrone di casa.

«Nonostante le sconfitte con Milano e Conegliano, per tutto quello che abbiamo fatto e per la posizione di classifica, abbiamo maturato la consapevolezza che contro squadre forti possiamo provare a fare punti – è il commento di coach Barbolini alla vigilia – Vale anche per Novara contro cui non partiamo battuti e, anzi, stiamo cercando di trovare stimoli per migliorare ancora. C’era il rischio di sentirsi appagati a questo punto della stagione, ma vi assicuro che non è così. Noi e Novara abbiamo raggiunto un ottimo livello ma visto il tour de force di questo periodo probabilmente non saremo al top della forma».

Igor Gorgonzola Novara – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Novara: 3 Villani, 4 Bosio, 5 Bartolucci, 6 De Nardi (L), 8 Fersino (L2), 9 Alsmeier, 10 Ishikawa, 11 Mims, 12 Orthmann, 14 Aleksic, 15 Mazej, 16 Mazzaro, 17 Tolok, 24 Squarcini. All. Bernardi.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

IL PROGRAMMA – Wash4green Pinerolo – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Eurotek Uyba Busto Arsizio; Honda Olivero Cuneo – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Smi Roma Volley – Il Bisonte Firenze; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Bergamo; Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Numia Vero Volley Milano – Cda Volley Talmassons Fvg.

LA CLASSIFICA: Conegliano 60 (20 – 0); Scandicci 48 (16 – 4); Milano 47 (16 – 4); Novara 42 (15 – 5); Chieri 35 (13 – 7); Bergamo 33 (11 – 9); BUSTO ARSIZIO 32 (11 – 9); Vallefoglia 29 (9 – 11); Pinerolo 21 (7 – 13); Perugia 16 (5 – 15); Cuneo 16 (5 – 15); Firenze 15 (5 – 15); Roma 13 (4 – 16); Talmassons 13 (3 – 17).