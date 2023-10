Innovation Tank. Idee in circolo con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Varese

Giovedì 12 ottobre 2023, nella splendida cornice di Villa Bossi a Bodio Lomnago, avrà luogo la prima edizione di “INNOVATION TANK – Think Outside the Box”.

L’evento – nato da un’idea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Varese – si propone di dare visibilità alle aziende più all’avanguardia della compagine associativa, premiando quella che, nel corso degli ultimi anni, ha saputo distinguersi maggiormente nella realizzazione di prodotti, servizi e processi innovativi, con un occhio di riguardo al tema della sostenibilità ambientale.

Il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Varese, Mario Canziani dichiara: «Una caratteristica dell’uomo è quella di andare, espandersi, capire. L’esplorazione non è un’opzione, realmente; è un imperativo. Michael Collins, astronauta della leggendaria missione Apollo 11 insieme a Neil Armstrong

e Buzz Aldrin, amava ripetere questa frase nella sua lunga vita dedicata allo Spazio. La stessa cosa vale per il tessuto imprenditoriale: per un’azienda l’innovazione non è un’opzione, è un imperativo. Sintetizzando nella massima misura tonnellate di best practice o piani strategici si può certamente affermare che, mai come nel contesto competitivo attuale, chi non innova muore: il come e il quando diventano solo una questione di tempo».

L’azienda premiata verrà selezionata da una giuria composta da membri del Gruppo Giovani Imprenditori, dopo che i partecipanti avranno illustrato i rispettivi progetti. Un’occasione per premiare l’innovazione aziendale delle PMI del territorio, il cui desiderio di crescere e migliorarsi non può che rappresentare il futuro del mercato del lavoro in Provincia.