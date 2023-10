La Sestese batte l’Fbc Saronno, pari Solbiatese

Al termine della settima partita di campionato è ancora la Calvairate a guidare il Girone A di Eccellenza, grazie al successo esterno 2-0 sul campo del Meda. Tiene il passo il Casteggio che regola 3-1 il Vittuone, così come l’Oltrepò che batte 3-2 la Castanese.

Perde contatto invece la Caronnese, sconfitta 2-1 a Pavia. Ai ragazzi di mister Gatti non basta un finale generoso con il gol di Corno e la superiorità numerica per rimettere in equilibrio la gara, decisa nel primo tempo dalle marcature di Antenucci e Tomasini.

La giornata di era aperta il sabato con l’anticipo a Vergiate tra Sestese e Fbc Saronno (Foto di Andrea Elli da Facebook – ASD FBC Saronno 1910). A prendersi i tre punti è stata la squadra di mister Melosi, capace di andare a segno nel primo tempo con Paltrinieri e nella ripresa con un rigore di Siano per il 2-0 finale.

Pareggio 1-1 per la Solbiatese in casa contro il Magenta. Nerazzurri avanti alla mezzora con Mira ma raggiunti pochi minuti dopo da Pedrocchi, mentre l’espulsione di Pedrabissi nella ripresa non ha permesso alla Solbia il forcing finale in cerca di un gol da tre punti.

Ancora sconfitta la Vergiatese che non è riuscita a sfruttare il turno casalingo facendosi battere 2-0 dalla Milanese. Ko anche per il Verbano a Lazzate: Ardor che nel primo tempo apre le danze con Silla e raddoppia con Lokumu, prima che Giangaspero nella ripresa sigli il tris. Solo per le statistiche la rete dei rossoneri con Bamba su rigore nel finale per il 3-1 conclusivo.

Pareggio 2-2 tra Base 96 e Accademia Pavese.