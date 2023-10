La Uyba si presenta in piazza a Busto Arsizio: “Ogni tifoso ne porti un altro al palazzetto”

Si è presentata in piazza a Busto Arsizio la nuova squadra della UYBA Volley Busto Arsizio che, per la prima volta al completo, ha sfilato davanti ai suoi tifosi sul palco di Piazza San Giovanni. Giocatrici e staff hanno sfilato sul palco, ricevendo gli applausi e l’incoraggiamento del pubblico e degli invitati.

«Sono molto emozionata perché già l’anno scorso era stato un sogno ricevere la chiamata per questa squadra e questo nuovo incarico sarà pieno di significato per le persone che hanno anche creduto in me». È con queste parole che si è presentata la nuova capitana Giuditta Lualdi. «Voglio essere un capitano di cui le mie compagne si fidano e dove nessuna abbia mai paura a confrontarsi nelle difficoltà e anche nei momenti positivi». Dopo di lei hanno sfilato sul palco tutte le farfalle e alla fine l’allenatore Julio Velasco

«Sono arrivato in una società storica, che ha vinto e non ha mai mollato -ha detto-. Ero molto interessato a provare ad allenare nella pallavolo femminile e abbiamo fatto un gruppo che ha una grandissima motivazione, voglia di fare, cambiare e imparare». Una sfida che durerà tutta la stagione nella quale «io non voglio ragazze che ubbidiscono ma ragazze che entrano in scena con grande energia».

Velasco sa che la strada sarà in salita. «Ci divertiremo ma soffriremo pure e in questo ringrazio i tifosi. Ci sono tifoserie che vanno a vedere vincere le squadre ma i nostri tifosi no. Loro non smettono mai di incitare la squadra, anche quando siamo sotto. Per questo abbiamo davvero bisogno che i nostri tifosi ci accompagnino e che facciano anche un po’ di proselitismo: ogni tifoso ne porti un altro, proponiamoci questo».