L’aggiornamento delle chiusure notturne sulla A8 Milano – Varese

Sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le seguenti chiusure notturne: -annullata la chiusura di Gallarate, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 30, alle 5:00 di martedì 31 ottobre; -annullata la chiusura di Legnano, prevista dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 novembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura di Gallarate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 novembre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e della segnaletica verticale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio. (foto repertorio)