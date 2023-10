Lavorare nel settore della sicurezza informatica con la preparazione di un professionista

Studiare per diventare un professionista nella sicurezza e progettazione di reti informatiche. Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo della Fondazione Its Incom Academy in Networking e security. Il corso post diploma ha l’obiettivo di formare tecnici informatici specializzati in networking e telecomunicazioni con particolare riferimento ad ambiti relativi alla gestione, configurazione e manutenzione delle reti e degli apparati (switch e router), configurazione del software; gestione della sicurezza delle reti; gestione di servizi in cloud computing; analisi e cura delle prestazioni.

Questo percorso formativo vanta una solida esperienza alle spalle: giunge infatti quest’anno alla settima edizione e vede al fianco di Fondazione Its Incom diverse importanti aziende del settore tra cui Eolo Spa, My Digit e Argemonya Srl.

«Il percorso in Networking e Security rappresenta un’opportunità formativa all’avanguardia – spiega Rosaria Ramponi, responsabile della formazione di Incom Academy – svolta per lo più in azienda e con metodologie innovative a scuola. Lo conferma il successo delle percedenti edizioni che hanno garantito l’inserimento lavorativo del 95% dei partecipanti. La maggior parte di loro sono stati poi confermati dalle stesse aziende presso le quali hanno svolto il tirocinio, altri hanno trovato occupazione entro 3 mesi dal termine del corso».

In conformità con l’impostazione della Fondazione, anche questo percorso è improntato alla pratica: è caratterizzato infatti da un approccio fortemente applicativo e orientato al mondo del lavoro. La didattica è organizzata per moduli formativi integrati che mirano a sviluppare le competenze realmente richieste nel contesto professionale in quanto i docenti sono in prevalenza qualificati esperti e professionisti del settore. Con particolare riferimento alle Certificazioni Cisco System si utilizzeranno i Laboratori Cisco, dotati di simulatori Cisco Packet Tracer, di Piattaforma Cisco Netacad e di test center utili alla preparazione per l’ottenimento della certificazione. I partecipanti, oltre al certificato finale di Specializzazione Tecnica Superiore, avranno la possibilità di conseguire la certificazione Certificazione CCNA 200-301 che costituisce il più diffuso requisito richiesto a Network Administrators e System o Field Engineers (sistemisti di rete e Sistemisti IT).

Nell’ambito di questo percorso sono stati introdotti inoltre due nuovi moduli: un nuovo laboratorio di Cyber Security Ethical Hacking per approfondimento della sicurezza nella gestione delle reti private e aziendali e un laboratorio IoT fundamentals che affronta e approfondisce le tematiche relative alle nuove tecnologie digitali e fenomeni come la mobility e il cloud. Il percorso ha durata annuale, per totali 1000 ore, suddivise in 550 ore di lezioni tenute da professionisti e 450 ore di tirocinio. Iscrizioni e informazioni sul sito: https://itsincom.it/corsi/corso-sistemista-cloud-cybersecurity/

L’avvio delle lezioni è previsto il 13 novembre.

Contatti e info:

Fondazione Its Incom Academy

Sede operativa

MalpensaFiere

Via XI Settembre 16 – Ingresso B

21052 – Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331.1010995

Mob. 338.8225563

Email: orientamento@itsincom.it