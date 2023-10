Lavori in autostrada, chiusure notturne sulla A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione, nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di rimozione ai portali segnaletici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22.00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate Gattico e Solbiate Arno, verso Varese.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Gallarate-Gattico, si potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000, percorrere la SP26 verso Varese con rientro sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno, per proseguire in direzione di Varese; in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Gallarate, al km 29+900 della A8 e percorrere la SP341 in direzione di Varese;

-sarà chiusa la stazione di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni.

in alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Solbiate Arno o alla stazione di Gallarate.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e diretto verso la A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consigliano di uscire alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26 e rientrare allo svincolo di Solbiate Arno sulla A8 Milano-Varese.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gazzada e Cavaria, verso Milano. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gazzada, immettersi sulla SP57, percorrere la SP341 e rientrare sulla A8 a Cavaria.

DALLE 22:00 DI MEROLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Gazzada e Solbiate verso Milano. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gazzada, immettersi sulla SP57, percorrere la SP341 e rientrare sulla A8 a Solbiate Arno.