Mario Calabresi vince il Premio Chiara 2023

Mario Calabresi con la sua raccolta di racconti Una volta sola è il vincitore del Premio Chiara 2023, superando gli altri due autori finalisti: Edoardo Albinati e Emiliano Morreale. Il risultato delle votazioni della giuria è stato rivelato nella serata di domenica 15 ottobre alle Ville Ponti di Varese. Al termine delle premiazioni, è stato annunciato anche il prossimo presidente dell’associazione Amici di Piero Chiara: Andrea Vitali prenderà il posto del presidente uscente Romano Oldrini.

Una volta sola è la raccolta di 14 storie che parlano di persone che hanno avuto il coraggio di scegliere. «Fare una scelta – ha commentato Calabresi intervistato da Mauro Novelli – significa sempre perdere qualcosa, rinunciarvi, lasciarsela alle spalle. Le storie di questa raccolta sono tutte storie reali. Storie che, come tutte quelle che scrivo, ho deciso di raccontare perché ne ho sentito la necessità».

I racconti dei finalisti

Scrittore e insegnante al carcere di Rebibbia a Roma, Edoardo Albinati con Uscire dal mondo ha portato tre racconti che trattano il tema dell’isolamento: quella solitudine che nasce quando si viene allontanati dalle altre persone, ma che in questo mondo sempre più connesso per qualcuno può essere qualcosa da desiderare. «Quando si scrive – afferma Albinati – non si deve giudicare. È sempre possibile trovare risvolti positivi e toccanti anche in persone che hanno fatto cose malvage, così come si possono scoprire segreti torbidi nella vita di persone che riteniamo buone. Questa ambiguità non esiste solo nella letteratura ma anche nella vita di tutti i giorni. Se lo accettassimo, potremmo trovare qualcosa di nuovo e importante anche all’interno di ognuno di noi».

L’Ultima innocenza di Emiliano Morreale è invece una raccolta di sette racconti con il cinema come sfondo. «Tutte storie – spiega Morreale – che ho incontrato, tra mafiosi che si improvvisano registi e comparse che scompaiono dagli studi da un momento all’altro. Storie rocambolesche e molto diverse tra di loro, ma tutte storie perdute e dimenticate, che aspettavano solo di essere raccontate».

I vincitori del Premio Chiara giovani

Durante la serata sono stati rivelati anche i vincitori del Premio Chiara giovani: il concorso dedicato agli autori dai 15 ai 20 anni.

La classifica:

1 – Vera Carucci

2 – Carolina Reguzzoni

3 – Francesca Quaglia

4 – Chiara Miscali

5 – Erika Prelashi

6 – Sara Bianchetti

7 – Irene Mastrobbattista

Premio Regio insubrica: Anna D’Ettore

Premio “un racconto per un viaggio”: Vera Carucci

Vera Carucci, vincitrice del Premio Chiara giovani 2023