Mastini, primo esame d’alta quota sulla pista di Caldaro

Sabato sera – 14 ottobre, ore 19,30 – i Mastini di Niklas Czarnecki affronteranno il primo, vero e tosto esame della nuova stagione di IHL. I gialloneri viaggeranno verso la provincia di Bolzano per fronteggiare il Caldaro, avversaria irriducibile dello scorso anno, scattata con forza dai blocchi di partenza di questo campionato.

I “Lucci” sono in testa alla classifica con un ruolino di marcia eccellente: cinque partite, cinque vittorie e bottino pieno di 15 punti grazie a un attacco che ha saputo mettere a segno 20 reti e a una difesa che ha concesso la miseria di tre gol alle formazioni avversarie. Nel turno infrasettimanale di giovedì 11 (il Varese ha riposato), i biancorossi altoatesini hanno travolto 5-0 il Bressanone sulla pista dei Falcons a confermare la bontà della formazione affidata a coach Kai Petri Suikkanen.

Il Caldaro, a conti fatti, sembra aver ammortizzato al meglio la partenza dei tre fratelli Vinatzer e l’addio di uno dei portieri titolari, Daniel Morandell, che ha lasciato al collega Andergassen la guardia della gabbia biancorossa. Gente come i fratelli Virtala o Mortiz Selva (i migliori marcatori della squadra) saranno quindi avversari tostissimi per Vanetti e compagni che, tuttavia, hanno fatto il callo a certi rivali confrontandosi a settembre con squadre di ALPS come Fassa e Cortina.

Czarnecki non avrà a diposizione il portiere Lorenzo Marinelli, operatosi negli scorsi giorni al menisco (nell’equipe medica anche il compagno di squadra Michael Mazzacane) ma potrà contare su un Rocco Perla già visto ai livelli dell’anno passato nel successo sofferto (3-2) di sabato scorso sul Dobbiaco.

L’impressione è che a Caldaro si vedrà una partita (quasi) di categoria superiore anche se Lucci e Mastini non sono gli unici concorrenti per la vetta della IHL. Per un Fiemme sorpreso in casa dall’Alleghe, ci sono un Pergine e un Appiano che nell’infrasettimanale hanno battuto a domicilio il Feltre e il Dobbiaco raggiungendo i gialloneri al secondo posto a quota 11 (rispetto al Caldaro hanno tutte una partita in meno). Il campionato è decollato e la squadra di Czarnecki ha tutte le intenzioni di rimanere tra le grandi protagoniste a partire dal match di Kaltern an der Weinstraße, la cui direzione sarà affidata ai signori Bedana e Virta assistiti da Fecchio e Pardatscher).