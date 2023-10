Piede d’oro alla City Run: vittorie per Urso e Ferraro

La terz’ultima tappa stagionale del Piede d’Oro è stata particolare: per la prima volta infatti una gara del circuito podistico provinciale è stata inserita in una manifestazione più ampia con tanto di gare agonistiche e Fidal oltre che amatoriali, ovvero la Varese City Run disputata domenica 8 ottobre.

La gara valida per il PdO ha visto gli atleti (250 di cui 160 iscritti alle classifiche ufficiale del circuito) misurarsi su un percorso di 9 chilometri con partenza e arrivo allo stadio “Franco Ossola” e passaggio anche dai Giardini Estensi; il “corto” invece era di 3 chilometri mentre il minigiro per bambini di 600 metri.

La vittoria per il Piede d’Oro è andata a Lorenzo Ferraro, alla quinta affermazione stagionale e terza consecutiva, e a Rosanna Urso già prima per due volte nella tarda primavera.

Ferraro (Arsaghese) si è imposto chiudendo in 35.18 precedendo di poco più di mezzo minuto l’ottimo Dario Perri (Atletica Malnate) seguito dall’inossidabile Fernando Coltro (Valbossa), terzo in 36.06. Alle loro spalle, giù dal podio, Giuseppe Bollini (Circuito Running), Alberto Rossi (Arsaghese), Salah Argoub (Gavirate), Matteo Parnisari (Arsaghese) e Matteo Malatrasi (attiva e Salute). Spicca quindi il risultato di squadra del team di Arsago Seprio con ben tre atleti (tra cui il vincitore) nelle prime sette posizioni.

In campo femminile Urso, che è iscritta con i colori dell’Arcisate, ha tagliato il traguardo in 40.35 precedendo di 29″ Francesca Canale dell’Athlon Runners che fino a oggi si è imposta in ben quattro tappe del Piede d’Oro. Podio completato da Sofia Barbetta (Valbossa) in 43.05; a seguire Paola Turriziani (Runner Varese), Cinzia Lischetti (Arsaghese), la seconda arcisatese Elisabetta De Zulian, Lidia Leonardi ed Elena Soffia (Cassano Magnago).

Al termine del programma 2023 mancano appena due gare e la prossima è subito pronta perché domenica 15 si gareggia nella Camminata Alpina di Cardana di Besozzo organizzata dalla 7 Laghi Runners.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (L. Ferraro | R. Urso)

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (F. Mignani | R. Urso)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà (L. Ferraro | F. Canale)

17 settembre: Mustonate di Varese – Marciando per la Vita (L. Ferraro | F. Canale)

8 ottobre: Varese – CityRun (L. Ferraro – R. Urso)

15 ottobre: Cardana di Besozzo – Camminata Alpina

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili