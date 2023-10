Piroso regala ai Mastini un derby da cuore in gola

Quando i rigori erano ormai all’orizzonte, un lampo firmato da Alessio Piroso regala ai Mastini il primo derby stagionale contro l’Hockey Como, con i lariani arrivati a un soffio dal ribaltare un pronostico tutto giallonero. A ristabilire l’ordine delle cose il gol del 4-3 arrivato sul fondo dell’overtime dal numero 55 di casa, non a caso uno degli idoli del PalAlbani.

Galleria fotografica Hockey: i Mastini si impongono sul Como 4 di 39

Ma altrettanto pesante è stata la rete a meno di 2′ dal 60′ messa a segno da Marcello Borghi che ha permesso di riprendere il derby per i capelli dopo che il Como aveva trovato un vantaggio che, a un certo punto, era sembrato decisivo. Bravi quindi i Mastini a crederci fino all’ultimo respiro, anche se probabilmente era difficile ipotizzare così tanta fatica contro una squadra, quella di Massimo Da Rin, che prima di oggi era ancora a zero punti in classifica.

Ma i derby, si sa, fanno sempre storia a parte e quindi il verdetto è comunque da abbracciare con gioia, anche considerando la situazione particolare dei Mastini in questi giorni.

I gialloneri sono ancora senza coach Czarnecki, convalescente per un intervento chirurgico e hanno perso per “divorzio consensuale” poche ore fa Kyle Gibbons, quello che sarebbe dovuto essere il principale faro dell’attacco. Insomma, le ore della vigilia non sono state le più leggere e quindi per i ragazzi diretti da Matteo Malfatti (per lui una vittoria ai rigori e una ai supplementari, stress-test mica da ridere!) i due punti sono 0ltremodo preziosi.

LA PARTITA

Dopo meno di 3′ di gioco il Varese è già avanti di due reti che più varesine non si può: prima segna Marcello Borghi sfruttando la prima penalità ospite, subito dopo tocca a Michael Mazzacane abile a infilarsi nella difesa e mettere in porta il disco lavorato da Raimondi dietro alla gabbia di Tesini. L’impatto giallonero si ferma sui 2′ presi da Piroso: con l’uomo in più Popovic accorcia con un rebound seguito a una respinta di Perla. Da qui in poi le reti resteranno inviolate a lungo con i Mastini che premono e tirano di più trovando però un Tesini sempre pronto.

Di gol, dicevamo, non se ne vedono neppure nel terzo centrale quando il Varese aumenta la pressione; un tiro di Vozovik interrompe i tentativi dei padroni di casa con Tilaro vicino al gol in un paio di occasioni. Nella seconda metà del periodo, complici un paio di penalità giallonere, il Como si fa più pericoloso; Perla è attento e in un caso il disco è complice dei Mastini, rotolando davanti alla gabbia senza fare brutti scherzi. Nel finale tocca ancora a Tesini replicare al tentativo di Michael Mazzacane: sirena ancora sul 2-1.

I timori dei tifosi varesini (quasi 800 paganti all’Acinque Ice Arena) diventano realtà a metà di un periodo in cui Vanetti e soci non riescono a pungere. Il Como preme, la difesa regge fino a che Popovic riesce a spingere in porta il puck beffando Perla e pareggiando i conti. Per i lariani è il momento migliore mentre la squadra di Malfatti sbanda, rischia e viene salvata da Perla in un paio di occasioni. Poi però, con Piroso in panca puniti, il giovane Frescura trova il tiro buono per regalare al Como il momentaneo 3-2 gelando il pubblico di casa. Serve l’arrembaggio, Malfatti usa anche il timeout e a 2′ dalla sirena ci pensa Marcello Borghi a siglare il 3-3 ben servito da Schina, l’uomo dei momenti cruciali.

Si va all’overtime e dopo 2′ Popovic finisce in panca-puniti ma Tesini salva due volte il risultato; appena le squadre tornano in pari però, il Varese va in pressione e su un disco arrivato nei pressi della porta è Piroso a trovare il colpo vincente che scaccia la paura e infiamma il PalAlbani.

MASTINI VARESE – HOCKEY COMO 4-3 OT

(2-1; 0-0; 1-2; 1-0) MARCATORI: 3.07 M. Borghi (V – Piroso, Vanetti), 3.22 M. Mazzacane (V – Raimondi), 6.23 Popovic (C – Stanko); 49.19 Popovic (C – Stanko), 54.48 Frescura (C – Ambrosoli), 58.01 M. Borghi (V – Schina); 64.06 Piroso (V)

VARESE: Perla (Mordenti); Shina, Näslund, Bertin, M. Cordiano, E. Mazzacane, Sanin Vignoli, Fanelli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, T. Cordiano, Perino, Crivellari, P. Borghi, Allevato. All. Malfatti (Czarnecki assente).

ARBITRI: Basso e Volcan (Brenna e Magliano).

NOTE. Penalità: V 14′, C 10′. Superiorità: V 1-5, C 2-7. Spettatori: 786.

IHL (8a giornata)

PROGRAMMA: Bressanone – Dobbiaco 6-2; Feltre – Alleghe 1-5; Pergine – Valdifiemme 1-0, Caldaro – Appiano 4-3 OT, VARESE – Como 4-3 OT. Riposa: Valpellice.

CLASSIFICA: Caldaro 23; Pergine* 17; Appiano* 16; VARESE* 15; Alleghe 13; Valdifiemme 11; Feltre*, Bressanone 9; Valpellice 7; Como*, Dobbiaco 1.

* una partita in meno