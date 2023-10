Mastini e Gibbons, è divorzio. Pietroniro prende il suo posto

È durata solo cinque partite di IHL (più la Supercoppa) la permanenza nei Mastini Varese di Kyle Gibbons, attaccante americano arrivato in città nell’estate scorsa per raccogliere l’eredità di un giocatore molto amato come Francis Drolet.

Il 32enne dell’Ohio era uno dei pezzi pregiati del mercato estivo giallonero e nelle gare disputate in IHL si è comunque messo in luce siglando 7 punti (4 gol e 3 assist): dopo qualche difficoltà iniziale infatti ha mostrato alcune di quelle qualità di “scoring machine” che gli erano accreditate (soprattutto con la tripletta al Bressanone).

Sabato scorso però Gibbons non era sceso in pista nella gara interna contro il Pergine: sembrava un semplice turnover (sul ghiaccio era andato l’oriundo Pietroniro che diverrà italiano a dicembre) e invece era l’antipasto del divorzio che si è consumato quest’oggi – giovedì 26 – a poche ore dal derby con il Como previsto alle 20,30 all’Acinque Ice Arena.

La società del presidente Carlo Bino ha emesso il classico comunicato in cui annuncia l’addio di Gibbons con formula consensuale e gli augura le migliori cose nel prosieguo della carriera, e probabilmente il giocatore tornerà in Germania dove in passato ha giocato e raccolto consensi. Il ruolo di straniero sarà dunque “ereditato” proprio da Massimo Pietroniro, 21enne di Boise (Idaho) che era stato ingaggiato (proveniente dal Fassa) proprio in virtù del passaporto italiano in arrivo.

Di fatto, quando Pietroniro potrà giocare in quota italiana, i Mastini potranno tornare sul mercato estero (che monitorano fin d’ora) per avere una rosa ancora più completa. Il regolamento infatti permette di avere due soli transfert sul ghiaccio: l’altro giallonero è il difensore svedese Erik Näslund.