Rifiuti abbandonati, a Venegono Inferiore scatta l’operazione “Sacco viola” e fioccano le multe

Lavoro odioso l’analisi del contenuto dei sacchi della spazzatura abbandonati ma lavoro che porta quasi sempre a risultati. E’ quanto è stato fatto oggi a Venegono Inferiore, dove la Polizia locale e gli operai del Comune sono stati impegnati in un’operazione contro l’abbandono di sacchi viola rinvenuti sul territorio cittadino.

L’analisi del contenuto dei sacchi e immagini acquisite dalle telecamere, hanno permesso di attribuire i rifiuti abbandonati ai rispettivi proprietari maleducati e sono in partenza le multe.

«Sei verbali per abbandono di rifiuti sono già pronti per essere emessi – commenta il sindaco Mattia Premazzi – Venegono Inferiore è un paese complessivamente pulito e quasi tutti i cittadini hanno imparato le nuove regole della raccolta effettuata da Coinger con i bidoncini della differenziata. Ci sono però alcune persone in ben precisi punti del paese che non rispettano queste regole, perché non hanno ritirato i contenitori oppure non sono registrate alla Tari. Quelli che troviamo sono sacchi non conformi, con immondizia non differenziata, plastica, vetro e umido tutti mischiati, come avveniva per il cosiddetto “sacco nero” 20 anni fa. Non va bene per il decoro del paese, per l’ambiente e anche perché i cittadini che rispettano le regole e pagano la Tari si sentono giustamente presi in giro da queste persone. L’impegno di tutti non può essere rovinato da pochi ed è per questo che continueremo ad effettuare questi controlli, con ispezioni di dei sacchi, videocamere e fototrappole. E scatteranno, come in questo caso, le multe».

Multe che, da regolamento, vanno dai 100 ai 500 euro.