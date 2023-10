Tesseramento regolare: confermato il 2-2 del Varese contro l’Rg Ticino

Il Giudice Sportivo dà ragione al Varese: il tesseramento del portiere Enzo Cassano è stato fatto in maniera conforme. E così il tribunale sportivo di primo grado, dopo non aver omologato il risultato del campo in un primo momento, conferma il 2-2 di Romentino e ridà il punto in classifica alle due formazioni.

Per la società biancorossa, che aveva sempre espresso in maniera convinta la propria “innocenza”, si toglier così un dubbio che, seppur piccolo, era comunque condizionante.

