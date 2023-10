Un weekend in Valcuvia con deltaplani, castagne e gastronomia

Da anni, in Valcuvia, nelle belle giornate serene, si è abituati ad alzare gli occhi ed ammirare le acrobazie che i funamboli del cielo, i deltaplanisti, partendo dal Sasso del Ferro o da Monte Nudo, eseguono con le loro vele multicolori. Per il prossimo week-end, “Volo libero Lago Maggiore” la società di Laveno che associa numerosi appassionati di questa attività, ha organizzato, con la collaborazione della Pro Loco di Casalzuigno, “Castagne in volo”: due giorni di particolare emozione per quanti amano questo sport ma anche per chi incuriosito o attratto volesse avvicinarsi e cominciare a praticare il volo con deltaplano o parapendio.

Il clou della manifestazione sarà nella giornata di domenica con l’entusiasmante prova di H&F Check-mate. H e F sta per hike e fly: cammina e vola. Un nuovo tipo di competizione che per la prima volta di disputa nei nostri cieli: la gara prevede una staffetta a squadre di due atleti che volando e camminando, con partenza da Laveno, toccheranno punti importanti come il Sasso del Ferro, Brenta San Quirico e Monte Nudo, per poi concludere presso l’Area Feste di Casalzuigno.

L’inizio degli eventi è previsto per sabato 21 presso l’area feste di Casalzuigno dalle ore 9 con il ritrovo dei piloti partecipanti alla gara di H&F e l’apertura degli stand delle vele oltre a quello della Pro Loco che darà il supporto con birra, bibite e gastronomia. Alle 18 l’attenzione della festa si sposterà alla VILLA FRUA di Laveno Mombello per la proiezione del docu-film “Vulnerability”con ingresso gratuito.

Domenica 22, alle ore 10, a Laveno sul lungolago Alessandro Volta, partenza della prova di H&F. In attesa del arrivo dei concorrenti a Casalzuigno, la pro loco aprirà lo stand gastronomico sia per il pranzo di mezzogiorno che per la sera, con una speciale castagnata nel pomeriggio. Una giornata di voli e vele, non solo da guardare, ma a quanti vogliono avvicinarsi a questo genere di volo, viene offerta la possibilità di provare l’emozione di un volo in biposto, occorre però chiamare Gianni a 340 823 7574 per la prenotazione.