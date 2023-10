Una serata tra i gufi della selva oscura

È l’animale notturno per eccellenza il protagonista il prossimo 28 ottobre dell’evento “Gufi nella selva oscura” ad Angera. La serata speciale dedicata alla notte, all’oscurità agli animali selvaggi che lo animano e alle piante magiche che ci circondano, sarà un viaggio tra atmosfere oscure, suoni e voci della natura e letture che porteranno il pubblico in una dimensione quasi magica dove il confine tra verità e leggenda è sottile.

La serata avrà inizio nell’elegante sala consiliare di Angera sulle rive del Lago Maggiore i relatori d questa serata sono due autorevoli esperti di natura: Marco Mastrorilli, scrittore autore di 26 libri tradotti anche all’estero, esperto di gufi, premiato nel 2015 come miglior esperto mondiale dei gufi ed organizzatore del festival dei gufi; Sonia Gallazzi una grande esperta di botanica e delle relazioni tra le piante e le incredibili virtù officinali delle stesse, Naturopata e guida AIGAE. Saranno loro ad accompagnare i visitatori attraverso una emozionante conferenza e rassegna di divide spettacolari adatti a tutti: ragazzi e adulti.

I due relatori introdurranno con una emozionante conferenza e rassegna di video gratuita alla scoperta di leggende, maldicenze e note naturalistiche sui rapaci e sulle piante. A seguire escursione notturna guidata in un intreccio naturale tra boschi e paludi.

I partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica e irripetibile che permetterà loro di ascoltare e probabilmente di vedere i rapaci notturni liberi in natura, “toccando” e sentendo le vibrazioni delle piante magiche di questa selva oscura.

Il ritrovo per tutti è alle 20.30 in Sala consiliare in P.zza Garibaldi 14 ad Angera.

per info e prenotazioni scrivere a clorofillanaturopatia@gmail.com

oppure whatsapp 3407634208